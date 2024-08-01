إلهام شاهين تشارك متابعيها صورًا من حفل زفاف الفنانة بشرى وتهنئ العروسين

شاركت الفنانة الهام شاهين متابعيها صوراً جديدة من حفل زفاف الفنانة بشري على ابن زوجة الفنان محمود حميدة و هنئت العروسين عبر موقع تبادل الصور و الفيديوهات " انستجرام "

ظهرت إلهام شاهين في الصور برفقة العديد من النجوم الكبار منهم محمود حميده ، ولبلبة وهند صبري والفنانة ليلي علوي ، و درة و احمد فهمي .

وكتبت إلهام شاهين علي الصور قائلة: « مبروك لأجمل عرسان بشرى وخالد حميدة، حبايب قلبي ربنا يبارك لكم ويفرح قلوبكم ويسعدكم، ومبروك لصديقي الغالي النجم محمد حميدة.. بحبكم من كل قلبي».

شهد حفل الزفاف، توافد عدد كبير من نجوم الفن لحضور حفل زفاف بشرى، وخالد حميدة، المقام حاليا بالساحل الشمالي، ومن أبرز الحضور درة ولقاء سويدان وابنتها جومانا وهاني رمزي ولبلبة وميس حمدان وآخرون، ورانيا يوسف ولقاء الخميسي وزوجها محمد عبد المنصف، وإيمي سالم ونور خالد النبوي وهند عبد الحليم وشريف رمزي، وغيرهم من الفنانين.

وأشعل الفنان محمود حميدة حفل الزفاف بوصلة رقص مع العروسين، وشاركه في الرقص لبلبة وهاني رمزي ولقاء سويدان.