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أسعار تذاكر المترو الجديدة بعد الزيادة.. بداية من اليوم | تغطية خاصة

مذيعة صدى البلد رنا
مذيعة صدى البلد رنا عبدالرحمن

قدمت مذيعة صدى البلد رنا عبدالرحمن تغطية عن ارتفاع أسعار تذاكر المترو بعد أن قررت الهيئة القومية للأنفاق رفع الأسعار بدءا من اليوم الخميس 1 أغسطس.

ومنذ هذا الإعلان وأصبحت أخبار رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق، الحدث الأهم لدى الكثير من المواطنين وسط بحثهم عن الأسعار الجديدة.

وكشف مصدر في الهيئة القومية للأنفاق فى تصريحات خاصة لـ “صدى البلد” عن أن الزيادة ستكون بمقدار جنيهين إلى ثلاثة جنيهات للتذكرة الواحدة.

وقال إن الأسعار ستكون كالآتي: التذكرة لـ 9 محطات ب 8 جنيهات بدلا من 6 جنيهات، والتذكرة لعدد من 10 إلى 16 ستكون ب 10 جنيهات بدلا من 8 جنيهات، والتذكرة لعدد من 17 إلى 23 محطة أصبح سعرها 15 بدلا من 12 جنيها، أما سعر التذكرة لأكثر من 23 ستكون عشرين جنيها.
 

وشملت التغطية أيضا قرار لجنة التسعير التلقائي بوزارة البترول، الذي اتخذته الخميس الماضي، برفع أسعار الوقود المحلية بما يصل إلى 15% قبل مراجعة لصندوق النقد الدولي، وشهد السولار أكبر زيادة إذ ارتفع إلى 11.50 جنيها مقابل اللتر بدلا من 10 جنيهات.

وأوضحت اللجنة - في بيانها  - أن الأسعار أصبحت كالتالي:

سعر بيع اللتر من البنزين 80 أوكتين تسليم المستهلك ب  12.25 قرشًا بدلا من 11 جنيها.

وأصبح سعر بيع اللتر من البنزين 92 أوكتين تسليم المستهلك  13.75 قرشًا شامل الضريبة على القيمة المضافة بدلا من  12.5 جنيها.

أما لتر البنزين 95 أوكتين تسليم المستهلك فأصبح بسعر 15 جنيها شاملا الضريبة على القيمة المضافة بدلا من 13.5 جنيها.

وأصبح سعر بيع اللتر من الكيروسين بالمواصفات العادية تسليم المستهلك  11.50 جنيها شاملا الضريبة على القيمة المضافة.

لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو:

مصر ارتفاع أسعار تذاكر مترو الأنفاق صدى البلد

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