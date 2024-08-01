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ارتفاع مفاجئ.. اعرف سعر الذهب وصل كام وعيار 21 سجل رقما قياسيا

مذيعة صدى البلد رنا
مذيعة صدى البلد رنا عبدالرحمن

قدمت مذيعة صدى البلد رنا عبدالرحمن تغطية عن أسعار الذهب محليا والتى شهدت قفزة جديدة على خلفية قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتثبيت سعر الفائدة، ما رفع سعر الأوقية إلى 2448 دولارا ببورصة نيويورك، فيما سجلت أعلى سعر يوم الخميس قبل الماضي 18 -7-2024، وهو 2481  دولارا للأوقية الواحدة.

قفز سعر عيار 21  الآن بمحلات الصاغة إلى 3300 جنيه، ولكن لا يزال متراجعاً بفارق كبير عن أعلى قمة سجلها في نهاية يناير الماضي، وهي 4050 جنيهًا بدون مصنعية، على خلفية تصحيح سعر الدولار وتوحيد سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء.


وعاود عيار 18 الارتفاع اليوم الخميس، إلى 2828 جنيها، بعد أن سجل أعلى سعر يوم الخميس 18-7 والذي اقترب من 2850 جنيها، ويظل متراجعًا بفارق كبير عن أعلى سعر سجله بنهاية يناير الماضي، والتي وصل خلالها إلى 3500 جنيه
وتحرك أيضا الجنيه الذهب ليبدأ من 26400 جنيه للشراء بعد 26000 جنيه للشراء بفارق 400 جنيه، فيما سجل 30 إلى 32 ألف جنيه للشراء كأعلى سعر في يناير 2024.


وعن أسعار الذهب وفقا لآخر تحديث، سجل سعر الذهب عيار 24 الأوسع انتشارًا 3771 جنيهًا للشراء و3748 جنيهًا للبيع.

وبلغ سعر الذهب عيار 21،  3300 جنيه للشراء و3280 جنيهًا للبيع.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية إلى 2828 جنيها للشراء و2811 جنيها للبيع.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 14 الأقل فئة 2200 جنيه للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب 26400 جنيه للشراء و26040 جنيها للبيع.

وهذه الأسعار بدون مصنعية، لأن مصنعية الذهب فى مصر تختلف من محل صاغة لآخر، وتبدأ في الغالب من 80 وحتى 200 جنيه، باختلاف نوع عيار الذهب، باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب المجرد، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
أما مصنعية الذهب المستعمل فتبدأ من 30 جنيهًا فأكثر.

لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو:

الذهب مصر اسعار

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