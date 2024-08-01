إزالة 21 حالة تعد بنطاق 8 مراكز في البحيرة

وجهت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة بالتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات، وعدم التهاون مع أي تعديات جديدة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى بالتنسيق مع الجهات المعنية، و قيام رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالمتابعة الدورية والمرور المستمر للحفاظ على حق الدولة والشعب وحماية الرقعة الزراعية مع إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وقد أسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية بنطاق 8 مراكز عن إزالة 21 حالة تعدي على مساحة 5811 عبارة عن إزالة 5 حالات تعدي بمساحة 3190 م2 عبارة عن أسوار من الطوب الأحمر و مباني بالطوب الأبيض برشيد.

إزالة حالتي تعدي بمساحة 1018 م2 عبارة عن أسوار طولية وعرضية و مباني من الطوب الأحمر وشدات خشبية و أعمدة خرسانية ببدر و 3 حالات تعدي علي ارض زراعية علي مساحة 760 متر عبارة عن مباني بالطوب الأبيض و شدات خشبية بأبو المطامير.

حالتي تعدي بمساحة 228 م2 عبارة عن شدات خشبية ومباني بالطوب الأبيض بنطاق قريتي بلقطر وبسنتواي بأبو حمص و حالة تعدي بمساحة 200 م2 عبارة عن شدات خشبية لعمل سملات خارج الحيز العمراني بالدلنجات.

إزالة 6 حالات تعدى وبناء مخالف بمساحة 195 م2 داخل وخارج الحيز العمرانى بإيتاى البارود و حالة تعدي بمساحة 120 م بشبراخيت عبارة عن ردم حفر معد لعمل قواعد خرسانية خارج الحيز العمرانى و حالة تعدي بمساحة 100 م2 عبارة عن مباني بالطوب الأبيض بالرحمانية.