قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إزالة 21 حالة تعد بنطاق 8 مراكز في البحيرة

إزالة التعديات بالبحيرة
إزالة التعديات بالبحيرة

وجهت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة بالتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات، وعدم التهاون مع أي تعديات جديدة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى بالتنسيق مع الجهات المعنية، و قيام رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالمتابعة الدورية والمرور المستمر  للحفاظ على حق الدولة والشعب وحماية الرقعة الزراعية مع إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

txt

مراقبة الأغذية بالبحيرة: ضبط مصنع طحينة بدمنهور يستخدم كسر الأرز بدلا من السمسم

txt

متابعة العمل بالمركز التكنولوجي وتنفيذ حملات للنظافة والتجميل بالبحيرة

 وقد أسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية بنطاق 8 مراكز عن إزالة 21 حالة تعدي على مساحة 5811 عبارة عن إزالة 5 حالات تعدي بمساحة 3190 م2 عبارة عن أسوار من الطوب الأحمر و مباني بالطوب الأبيض برشيد.

إزالة حالتي تعدي بمساحة 1018 م2 عبارة عن أسوار طولية وعرضية و مباني من الطوب الأحمر وشدات خشبية و أعمدة خرسانية ببدر و 3 حالات تعدي علي ارض زراعية علي مساحة 760 متر  عبارة عن  مباني بالطوب الأبيض و شدات خشبية بأبو المطامير.

 حالتي تعدي بمساحة 228 م2 عبارة عن شدات خشبية ومباني بالطوب الأبيض بنطاق قريتي بلقطر وبسنتواي بأبو حمص و حالة تعدي بمساحة 200 م2 عبارة عن شدات خشبية لعمل سملات خارج الحيز العمراني بالدلنجات.

إزالة 6 حالات تعدى وبناء مخالف بمساحة 195 م2 داخل وخارج الحيز العمرانى بإيتاى البارود و حالة تعدي بمساحة 120 م بشبراخيت عبارة عن ردم حفر معد لعمل قواعد خرسانية خارج الحيز العمرانى و حالة تعدي بمساحة 100 م2 عبارة  عن مباني بالطوب الأبيض بالرحمانية.

البحيرة الإجراءات القانونية رؤساء الوحدات المحلية مراقبة الأغذية حماية الرقعة الزراعية الأراضى الزراعية وأملاك الدولة حالات تعدى إزالة التعدى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2024 والرابط .. قرار نهائي يحسم الجدل

«التعليم» تنفي ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024 السبت.. وخبر سار بشأن الأحياء

مش هينفع ترجع تاني | الأهلي يصدم نجمه بقرار مثير

العربية اتفحمت.. القصة الكاملة لمصرع 3 منتجين فى حادث سير بطريق الضبعة

3500 جنيه|أسعار الذهب تقفز بعد قرار البنك المركزي الأمريكي.. وعيار 21 مفاجأة

30 جنيهاً|مفاجأة سارة في أسعار الدواجن بعد قرار الحكومة.. وهذا ثمن كرتونة البيض

موجة سيول قادمة على هذه المحافظات وأمواج البحر عالية.. الأرصاد تحذر

هل توقعت ليلى عبداللطيف اغتيـ ـال إسماعيل هنية .. اعرف ماذا قالت ؟

ترشيحاتنا

الدواء تكشف عن قرارات عاجلة بشأن نواقص المستحضرات العلاجية بالصيدليات

40 ألف منفذ.. بدء صرف مقررات تموين شهر أغسطس في جميع المحافظات

أردوغان: إسرائيل تشكل تهديدًا للمنطقة والعالم والإنسانية

وزيرا الخارجية والعمل يناقشان التنسيق والتعاون فى رعاية المصريين بالخارج

مجاعة الآن في معسكر زمزم بإقليم دارفور السوداني

بدون وضوء وفاتحة.. هل صلاة الجنازة على إسماعيل هنية في إيران صحيحة؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

باللون الأحمر.. إطلالة رانيا يوسف فى حفل زفاف بشرى تثير الجدل

ملك الخروج عن النص .. سر اعتذار سعيد صالح عن ليالي الحلمية

قوام رشيق.. إلهام شاهين تشعل السوشيال ميديا بجمالها

بعيدا عن صالونات التجميل.. وصفات طبيعية للحصول على أقدام ناعمة زي الحرير

فيديو

ارتفاع مفاجئ.. اعرف سعر الذهب وصل كام؟ وعيار 21 يسجّل رقمًا قياسيًا|تغطية خاصة

أسعار تذاكر المترو الجديدة بعد الزيادة.. بداية من اليوم | تغطية خاصة

تحذير لـ 4 محافظات.. الأرصاد تكشف ظواهر جوية مفاجئة خلال اليوم

رعب يجتاح باريس.. 6 ملايين فأر بحجم القطط يحاصرون مشجعي الأولمبياد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفتوى والبناء الأخلاقي في عالم متسارع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: فقدان الثقة.. بوابة الاكتئاب إلى قلوبنا

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الحوار الوطني.. قضايا ورؤى وحلول

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: كيف تسوق ذاتك لتصبح علامة تجارية؟

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: أولمبياد باريس.. إلى "الشامتين" ارحموا أبطالنا الرياضيين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رفقًا بالمزارعين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رحلة في أعماق القلوب السوداء

هند عصام

هند عصام تكتب: هيرا.. المرأة الطاووس

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-