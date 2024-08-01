عمرو سعد يعلن وقف تصوير أعماله حدادا على المنتجين ضحايا حادث الضبعة

نعى الفنان عمرو سعد، المنتجين ضحايا الحادث المروري على طريق الضبعة.

وكتب عمرو سعد عبر فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. أعلن الحداد العام وتوقفي عن أي عمل فني أقوم بتصويره الآن لمدة أسبوع حدادا على أخي وصديقي المنتج الكبير حسام شوقي بعد أن تلقيت اليوم خبر وفاة أصدقائي المنتجين حسام شوقي وفتحي إسماعيل ومحمود كمال إثر حادث كبير.. ربنا يرحمهم جميعا فهو أرحم الراحمين.. أرجوكم الدعاء ليهم بالرحمة والمغفرة وأن يجعل الله مثواهم الجنة".

وتوفي منذ قليل حسام شوقى، المشرف العام للإنتاج بشركة سينرجى، والمنتجان الفنيان بالشركة محمود كمال، وفتحي إسماعيل، بعد تعرضهم لحادث حادث مروري على طريق الضيعة.

المنتج حسام شوقي، عمل مشرفا عاما على الإنتاج في عدد من الأعمال الفنية، نذكر منها مسلسل “ونحب تاني ليه” ومسلسل “الاختيار”.

أما المنتج محمود كمال، فقد قدم كمنتج فني عددا من الأعمال الناجحة للفنان عادل إمام، منها مسلسل “فرقة ناجي عطا الله” و"العراف" و"عفاريت عدلي علام" و"مأمون وشركاه" و"صاحب السعادة" و"أستاذ ورئيس قسم".