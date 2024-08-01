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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مصرع فتاة بطلق ناري في مشاجرة بالقليوبية

اسعاف
اسعاف

لقيت فتاة بالقليوبية تدعي شروق بالغة من العمر 17 عاماً مصرعها على يد احدى جيرانها بطلق ناري اودى بحياتها اثر مشاجرة مع شقيقها، جرى نقل الجثة لمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق والتى صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفاه. 


تلقى اللواء عبدالفتاح القصاص مدير أمن القليوبية بالقليوبية اخطاراً من شرطة النجدة يفيد وقوع مشاجرة بين طرفين بمنطقة ابو الغيط التابعة لدائرة المركز. 


وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين مصرع فتاة تدعي شروق. 17 عاما، اثر مشاجرة بين شقيقها واحد جيرانهم قاموا بإطلاق اعيرة نارية استقرت احدهما في جسدها اودى بحياتها فور نقلها للمستشفى. 


وكشفت التحريات الأولية ان المجنى عليها كان تستعد لزفافها الشهر القادم.


وشيع أهالي قرية ابو الغيط بالقناطر الخيرية بمحافظة القليوبية جثمان الفقيدة لمثواها الأخير بمقابر الأسرة وسط احزان الجميع داعين الله له بالرحمة والمغفرة ولذويها بالصبر والسلوان.

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