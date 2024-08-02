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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج الحوت.. حظك اليوم الجمعة 2 أغسطس 2024: تحذير لهؤلاء

برج الحوت
برج الحوت

تبدأ احتفالات برج الحوت من 19 فبراير إلى 20 مارس، يستطيع التخلي عن الماضي، والتطلع إلى المستقبل بإثارة وتفاؤل.

وإليك توقعات برج الحوت وحظك اليوم الجمعة 2 أغسطس 2024 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي خلال السطور التالية.

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برج الحوت وحظك اليوم الجمعة 2 أغسطس 2024 

من أن حبيبك سعيد بقضاء الوقت معك، أثبت التزامك في العمل وابتعد عن سياسة المكتب، قم باستثمارات مالية ذكية. طبيًا، أنت بخير ولا تعاني من أمراض خطيرة

توقعات برج الحوت على الصعيد العاطفي 

كن مستمعًا صبورًا اليوم واقضِ وقتًا أطول مع شريكك. عبر عن حبك كما يتوقع الشريك ذلك، ستؤدي بعض علاقات الحب إلى استنتاج شخص ثالث يجب عليك تجنبه، قد تكون الإناث اليوم متملكات ولكن لا تدع ذلك يؤثر على العلاقة.

‏توقعات برج الحوت صحيا 

يجب على الأشخاص المصابين بمرض السكري وارتفاع ضغط الدم توخي الحذر. لا ينبغي لك تأخير مقابلة الطبيب كلما لزم الأمر. إذا كان لديك عملية جراحية مقررة اليوم، فيمكنك المضي قدمًا في الجدول.

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توقعات برج الحوت المهني

ستصلك مكالمات جديدة. ابذل قصارى جهدك في المكتب وقد تطلب الثناء من كبار الموظفين والعملاء، كما أن الترقية والتقييم من الأمور التي تنتظرك، يحتاج بعض الأشخاص الذين انضموا للتو إلى المنظمة إلى توخي الحذر أثناء إبداء آرائهم في اجتماعات الفريق.

توقعات برج الحوت في الفترة المقبلة

قد تفكر في الاستثمار في صناديق الاستثمار والودائع الثابتة ولكن لا تستثمر في سوق الأسهم، قد تحتاج بعض الإناث إلى الإنفاق للاحتفال مع الأصدقاء، وسيفكر كبار السن في تقسيم الثروة بين الأبناء.

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