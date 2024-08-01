مش قادرين نصدق.. نجوم الفن ينعون المنتجين حسام شوقي ومحمود كمال وفتحي إسماعيل

بادر عدد كبير من الفنانين في تقديم واجب العزاء في وفاة المنتجين حسام شوقي ومحمود كمال و فتحي إسماعيل بكلمات حزينة ومؤثرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، وذلك عقب وفاتهم منذ قليل في حادث مروري اليم علي طريق الضيعة ادب الي وفاتهم علي الفور.

وشاركت الفنانة هنا الزاهد في العزاء قائلة : "لا اله الا الله انا لله وانا اليه راجعون خبر محزن جدا جدا مش مصدقة ربنا يرحمهم "

وعبرت الفنانة إيمان العاصي عن حزنها قائلة: "لا إله إلا الله، النجم الأستاذ صلاح السعدني في ذمة الله، الله يصبرك يا أحمد، يا رب ويغفر له ويسعد روحه".

وكتب الفنان خالد سليم " انا بجد مش قادر اصدق الله يرحمهم و يغفرلهم و يجعل قبورهم رياضاً في الجنة".

وقال الفنان ماجد المصري عبر حسابه بموقع إنستجرام: "إنا لله إنا إليه راجعون، اللهم اغفر لهم وارحمهم برحمتك يا رحيم برجاء قراءه الفاتحة ولكم الاجر والثواب".



وكتبت الإعلامية رضوي الشربيني "انا لله وانا اليه راجعون ،ربنا يرحمهم و يسكنهم فسيح جناته و يصبر اهاليهم ،ولا حول ولا قوة الا بالله ،حقيقي صدمة.