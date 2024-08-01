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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بقيمة 1.6 مليون جنيه.. حبس تاجر مخدرات بحوزته 20 كيلو حشيش

صدى البلد

أمرت جهات التحقيق بحبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه لاتهامه بحيازة 20 كيلو جراما لمخدر الحشيش تقدر قيمتها بحوالى 1,600 مليون جنيه.

تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط عنصر إجرامى بالإسماعيلية وبحوزته 20 كيلو جراما لمخدر الحشيش تقدر قيمتها بحوالى 1,600 مليون جنيه.

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" ) بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائه متخذاً من دائرة مركز شرطة أبوصوير بالإسماعيلية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى. 

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم ضبطه بدائرة المركز ، وبحوزته (20 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

 وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1,600 مليون جنيه تقريباً).

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار بالمواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

 

 

 

 

 

 

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