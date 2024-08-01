أول هجوم منذ 48 ساعة.. صفارات الإنذار تدوي في شمال إسرائيل

أعلنت وسائل إعلام عبرية اليوم الخميس، أن صافرات الإنذار دوت في الجليل الغربي وسط قصف صاروخي واضح من جنوب لبنان.



وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن هذا من المحتمل أن يكون هذا أول هجوم يشنه حزب الله منذ أكثر من 48 ساعة، منذ مقتل القائد العسكري الأعلى فاروق شكر في غارة جوية إسرائيلية في بيروت.



وفي الثلاثين من يوليو المنصرم، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة على جنوب لبنان قتل فيها فاروق شكر الرجل الثاني في حزب الله المتمركز في جنوب لبنان.



قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانييل هاجاري في مؤتمر صحفي إن الجيش في حالة تأهب قصوى، وسيعرف كيف يتعامل مع أي تهديد، حيث تستعد البلاد للرد على اغتيال القائد العسكري لحزب الله في بيروت هذا الأسبوع وزعيم حماس في طهران.



وأوضح هجاري أنه منذ بداية الحرب واجهوا تهديدات مختلفة من بعيد وقريب، بحسب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل العبرية.



وتابع هاجاري: "لقد أثبتنا مؤخرًا أن دولة إسرائيل تعرف كيف تتعامل مع التهديدات في الدفاع، والرد بهجوم قوي".



وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه يجري تقييمات مستمرة للوضع، ولكن حتى الآن، لا يوجد تغيير في إرشادات قيادة الجبهة الداخلية للمدنيين "نحن على اطلاع دائم على الوضع".