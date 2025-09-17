قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تشكيل مجلس إدارة جديد لمركز التنمية الشبابية ببيلا في كفر الشيخ

أصدر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، القرار رقم 1196 لسنة 2025، بشأن تعيين مجلس إدارة جديد لمركز التنمية الشبابية بمدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، وذلك في إطار خطة الوزارة لتطوير البنية الإدارية للمراكز الشبابية وتعزيز دورها في خدمة الشباب والمجتمع المحلي.

وضم التشكيل الجديد لمجلس إدارة مركز التنمية الشبابية ببيلا كلًا من الآتي أسماؤهم: أيمن أحمد فوزي غالي، رئيسًا لمجلس الإدارة، حافظ عبد المنعم إبراهيم عامر، نائبًا للرئيس، علام عبد المنعم علام طُمان، أمينًا للصندوق، محمد نبيل محمد، عضو فوق السن، مايكل وديع مكاري، عضو تحت السن، رانا السعيد عبد الرحمن، عضو تحت السن، علي عبد الحليم علي فودة، عضو تحت السن، علي عادل علي عبد الوهاب، عضو تحت السن.

ويهدف القرار إلى ضخ دماء جديدة في إدارة المركز، ودعم الكوادر الشابة القادرة على تنفيذ البرامج والأنشطة التي تتماشى مع رؤية الدولة المصرية لتمكين الشباب وبناء قدراتهم في مختلف المجالات الثقافية، والرياضية، والاجتماعية، والتنموية.

ويُنتظر أن يعقد مجلس إدارة مركز التنمية الشبابية بمدينة بيلا أولى جلساته خلال الأيام المقبلة لوضع خطة عمل شاملة تتضمن تطوير البنية التحتية للمركز، وتنظيم مجموعة من الفعاليات والبرامج التي تستهدف شباب بيلا، وتلبية احتياجاتهم المتنوعة.

