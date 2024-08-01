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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

عمر الشناوي يقدم واجب العزاء في وفاة المنتجين الثلاثة بمسقط رأسهم.. صور

الفنان عمر الشناوي
الفنان عمر الشناوي في جنازة المنتجين الثلاثة ضحايا حادث العل

تقدم الفنان "عمر الشناوي" حفيد الفنان الراحل والكبير "كمال الشناوي"، منذ قليل المعزيين في المنتجين الثلاثة ضحايا حادث العلمين بمسقط رأسهم بقرية كفر القصار بمركز كفر الزيات.
كما حرص الفنان علي التواجد متشحا بارتدائه الملابس السوداء تزامنا مع انهياره في البكاء والحزن علي رحيل زملائه المتوفيين.

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في المقابل ينتظر الآلاف من الأسر والعائلات بقرية كفر القصار بمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية في الساعات القادمة، تدشين مراسم تشييع جثامين المنتجين الثلاثة أبناء الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ضحايا حادث سير العلمين، فضلا عن تدشين سرادق عزاء أمام منزلهم بمسقط رأسهم بذات القرية.
كما تحول منازل الأسر والعائلات بذات القرية إلي سرادقات عزاء، استعدادا للاستقبال المعزين الوافدين من زملاء الضحايا بالقاهرة في مجال الميديا والإنتاج التليفزيوني.

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من ناحية أخري كشف مصادر مقربة من أسر ضحايا المنتجين الثلاثة أبناء الشركة المتحدة وضحايا حادث العلمين، أنه تم الانتهاء من تجهيز مقابرهم بمسقط رأسهم بقرية كفر القصار بمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، قبيل تدشين ملامح تشييع جثامينهم بالمسجد الكبير بذات القرية خلال 3 ساعات القادمة عقب وصولهم من مستشفي العلمين.

في ذات السياق يعيش المئات من الأسر والعائلات بقرية كفر القصار بمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية حالة من الحزن والوجيعة بين صفوف أسر وعائلات ضحايا حادث العلمين المنتجين محمود كمال  وفتحي إسماعيل وحسام شوقي والذين توفي جراء حادث سير بطريق الدولي الساحلي "الإسكندرية - مطروح ".
كما حرص أهالي وأقارب الضحايا بالقرية علي الإتشاح حزنا و سوادا علي رحيل ابنائهم وذويهم بدخولهم في نوبات من البكاء والحزن وارتداءهم الملابس السوداء.
من ناحية أخرى أصدر المحاسب عادل داود رئيس مركز ومدينة كفر الزيات، توجيهاته إلي رئيس الوحدة المحلية بقرية كفور بلشاي المحاسب إبراهيم حافظ، بالضرورة تجهيز مراسم استقبال جثامين الضحايا استعدادا لدفنهم بمسقط رأسهم لدفنهم بها عقب الانتهاء من الإجراءات.
وأفادت مصادر داخل القرية إلي قيام عدد  من أقارب المتوفين، بالسفر والتوجه الي مدينة العلمين لمتابعة استخراج تصاريح الدفن تمهيدًا للعودة ودفنهم بالقرية.

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جدير بالذكر أن الطريق الساحلي قد شهد اليوم الخميس وفاة  ثلاثة أشخاص  وأصيب آخر فى انقلاب سيارة ملاكي يالكيلو 185 بطريق محور الضبعة بالساحل الشمالي على الطريق الساحلي، وتبين أن الجثامين للمنتج حسام شوقي المشرف العام بشركة سينرجي والمنتجين محمود كمال وفتحي إسماعيل فيما  نقل المصاب تامر أحمد فتحي لمستشفى العلمين المركزي لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة.

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وشارك رجال الحماية المدنية فى إطفاء النيران التى اشتعلت فى السيارة بعد انقلابها وانتقل فريق من البحث الجنائي والجهات المختصة لمعرفة أسباب الحادث.

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محافظة الغربية حادث سير المتوفي كمال الشناوي حالة من الحزن مستشفى العلمين الأسر والعائلات ربي بمحافظة الغربية الساحل الشمال ثلاثة ضحايا الشركة المتحدة للخدمات تشييع جثامين

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