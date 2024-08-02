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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

منة عرفة تثير الجدل بملابس ملفتة في المالديف| شاهد

منة عرفة
منة عرفة

حرصت الفنانة الشابة منة عرفة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة خلال تواجدها في المالديف.

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لفتت منة عرفة الأنظار في البحر بإطلالة متناسقة مع الأجواء الصيفية، حيث ظهرت مرتدية توب قصير ذا أكمام مكشوفة باللون الأسود مع تنورة قصيرة بنفس اللون.

وظهرت منة، حافية القدمين في الصور، كما تزينت بمجموعة من الإكسسوار البسيطة و الغير مبالغ فيها، أتسمت إطلالتها بأنها كشفت عن قوامها المثالي وذوقها الرفيع في اختيار الإطلالات التي تظهر بها.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت على خصلات شعرها المنسدلة، ولم تبالغ في استخدام صيحات المكياج.

منة عرفة
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