الشركة المتحدة تنعى المنتج الفني الراحل تامر فتحي

أصدرت الشركة المتحدة نعيا للمنتج الفني الراحل تامر فتحي، الذي توفي إثر حادث أليم أمس الخميس، بعدما تدهورت حالته الصحية.

وحرصت الشركة المتحدة في بيانها على تقديم واجب العزاء لأسرة المنتج الفني بشركة سينرجي الراحل، داعية المولى عز وجل أن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان، وتتقدم الشركة والعاملون بها بخالص العزاء لأسرته .

وقد رحل اليوم، المنتج تامر فتحي، الناجي الوحيد من حادث وفاة المنتجين حسام شوقي ومحمود كمال وفتحي إسماعيل، الذي صدم الوسط الفني خلال الساعات الماضية.

تدهورت حالة المنتج تامر فتحي بعد نقله إلى المستشفى، وتوقف قلبه عدة مرات حتى لحق بزملائه وسط حالة كبيرة من الصدمة والذهول.

كما نعى الفنان إدوارد المنتج حسام شوقي الذي رحل في حادث أليم اليوم مع المنتجان محمود كمال وفتحي إسماعيل.

وكتب إدوارد :" مش قادر أصدق ولا أستوعب صاحبي وعشرة العمر مات.. هموت والله من الوجع ده.. الله يرحمك يا حسام ربنا يجمعني بيك يا صاحبي.

يذكر أن المنتج حسام شوقي، عمل مشرفا عاما على الإنتاج في عدد من الأعمال الفنية، نذكر منها، مسلسل ونحب تاني ليه ومسلسل الاختيار.

وقدم محمود كمال كمنتج فني عدد من الأعمال الناجحة للفنان عادل إمام مسلسل فرقة ناجي عطالله وكذلك في مسلسل العراف ومسلسل عفاريت عدلي علام ومسلسل مأمون وشركاه ومسلسل صاحب السعادة واستاذ ورئيس قسم.

أما المنتج فتحي إسماعيل فله تجارب مهمة فى السينما منها فيلم أنا وابن خالتي بطولة بيومي فؤاد وسيد رجب .