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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نشرة الفن .. تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة المنتج تامر فتحي وتحسن حالة محمد منير بعد خروجه من المستشفى

نشرة الفن
نشرة الفن

نشر قسم الفن عدد من الأخبار الهامة خلال الساعات الماضية، أبرزها تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة المنتج تامر فتحي ضحية حادث الضبعة وتحسن حالة محمد منير بعد خروجه من المستشفى. 

 

قلبه لم يتحمل..تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة المنتج تامر فتحي ضحية حادث الضبعة

رحل منذ قليل المنتج تامر فتحي، الناجي الوحيد من حادث وفاة المنتجين حسام شوقي ومحمود كمال وفتحي إسماعيل، الذي صدم الوسط الفني خلال الساعات الماضية. 

 

 

بعد تدهور حالته .. وفاة المنتج تامر فتحي الناجي من حادث الضبعة

تدهورت حالة المنتج تامر فتحي بعد نقله إلى المستشفى، وتوقف قلبه عدة مرات حتى لحق بزملائه وسط حالة كبيرة من الصدمة والذهول. 

 

أخواته وأصحابه.. أول تعليق من الفنان أحمد العوضي على خسارة أصدقائه المنتجين

حرص الفنان أحمد العوضي على نعي زملائه المنتجين الذي راحوا ضحية حادث سيارة مؤسف، أمس الخميس، وكانت تربطه بهم علاقة قوية. 

 

 

تحسن حالة الكينج محمد منير بعد إجراء عدة فحوصات طبية

كشفت مصادر مقربة من الكينج محمد منير أن حالته الصحية جيدة، بعدما تواجد خلال الساعات الماضية في المستشفى لإجراء عدد من الفحوصات الطبية. 

 

بعد انتقاده .. مغني الراب ويجز يمسح صورته مع "رونالدينهو"

مسح مغني الراب ويجز، صورته مع  لاعب كرة القدم العالمي رونالدينهو التي التقطت على هامش فعاليات مهرجان صيف بنغازي، بعد انتقادات وجهت له عبر مواقع التواصل الاجتماعي. 

 

 

تعرف على موعد ومكان جنازة المنتج الفني تامر فتحي ضحية حادث الضبعة

أصدرت نقابة المهن السينمائية بيانا  تنعى فيه  المنتج الفني تامر فتحي، وكشفت فيه موعد ومكان صلاة الجنازة بعد رحيله منذ قليل متأثرا بإصابته. 

تامر فتحي نقابة المهن السينمائية محمد منير أحمد العوضى الفنان احمد العوضي

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