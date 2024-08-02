نشرة الفن .. تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة المنتج تامر فتحي وتحسن حالة محمد منير بعد خروجه من المستشفى

نشر قسم الفن عدد من الأخبار الهامة خلال الساعات الماضية، أبرزها تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة المنتج تامر فتحي ضحية حادث الضبعة وتحسن حالة محمد منير بعد خروجه من المستشفى.

رحل منذ قليل المنتج تامر فتحي، الناجي الوحيد من حادث وفاة المنتجين حسام شوقي ومحمود كمال وفتحي إسماعيل، الذي صدم الوسط الفني خلال الساعات الماضية.

تدهورت حالة المنتج تامر فتحي بعد نقله إلى المستشفى، وتوقف قلبه عدة مرات حتى لحق بزملائه وسط حالة كبيرة من الصدمة والذهول.

حرص الفنان أحمد العوضي على نعي زملائه المنتجين الذي راحوا ضحية حادث سيارة مؤسف، أمس الخميس، وكانت تربطه بهم علاقة قوية.

كشفت مصادر مقربة من الكينج محمد منير أن حالته الصحية جيدة، بعدما تواجد خلال الساعات الماضية في المستشفى لإجراء عدد من الفحوصات الطبية.

مسح مغني الراب ويجز، صورته مع لاعب كرة القدم العالمي رونالدينهو التي التقطت على هامش فعاليات مهرجان صيف بنغازي، بعد انتقادات وجهت له عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أصدرت نقابة المهن السينمائية بيانا تنعى فيه المنتج الفني تامر فتحي، وكشفت فيه موعد ومكان صلاة الجنازة بعد رحيله منذ قليل متأثرا بإصابته.