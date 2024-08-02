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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

شاهد ..نجوم الفن يودعون جثامين المنتجين الثلاثة بالبكاء والدموع في جنازة شعبية ضحايا حادث العلمين بكفر الزيات ..صور

بكاء نجوم الفن في
بكاء نجوم الفن في جنازة شعبية للمنتجين الثلاثة

حرص العشرات من نجوم الفن على حضور الجنازة الشعبية في وداع جثامين المنتجين الثلاثة وعلى رأسهم الفنان أشرف زكي و الفنان أحمد السقا والفنان محمد رجب والفنانة ياسمين عبد العزيز والفنانة ايمان العاصي والفنان عصام السقا و الفنان أحمد عيد والفنان إسلام جمال والفنان أحمد الشامي والفنان محمد عبد السيد والفنان عمر الشناوي والفنان منذر ريحانه والفنان محمد مهران، والفنان الشاب أحمد على.

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من ناحية أخري تواجد  الآلاف من الأسر والعائلات بقرية كفر القصار بمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية في الساعات الأخيرة تزامنا مع  تدشين مراسم تشييع جثامين المنتجين الثلاثة أبناء الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضحايا حادث سير العلمين فضلا عن تدشين سرادق عزاء أمام منزلهم بمسقط رأسهم بذات القرية .

كما تحول منازل الأسر والعائلات بذات القرية إلى سرادقات عزاء استعدادا للاستقبال المعزين الوافدين من زملاء الضحايا بالقاهرة في مجال الميديا والإنتاج التلفزيوني .

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و كشف مصادر مقربة من أسر ضحايا المنتجين الثلاثة أبناء الشركة المتحدة وضحايا حادث الضبعة أنه تم الانتهاء من تجهيز مقابرهم بمسقط رأسهم بقرية كفر القصار بمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية قبيل تدشين ملامح تشييع جثامينهم بالمسجد الكبير بذات القرية خلال 3 ساعات القادمة عقب وصولهم من مستشفي العلمين .


في ذات السياق يعيش المئات من الأسر والعائلات بقرية كفر القصار بمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية حالة من الحزن والوجيعة بين صفوف أسر وعائلات ضحايا حادث العلمين المنتجين محمود كمال  وفتحي إسماعيل وحسام شوقي والذين توفي جراء حادث سير بطريق الدولي الساحلي "الإسكندرية - مطروح " .


كما حرص أهالي وأقارب الضحايا بالقرية علي الاتشاح حزنا و سوادا علي رحيل ابنائهم وذويهم بدخولهم في نوبات من البكاء والحزن وارتداءهم الملابس السوداء .
من ناحية أخري  أصدر المحاسب عادل داود رئيس مركز ومدينة كفر الزيات توجيهاته إلي رئيس الوحدة المحلية بقرية كفور بلشاي المحاسب ابراهيم حافظ بالضرورة تجهيز مراسم استقبال جثامين الضحايا استعدادا لدفنهم بمسقط رأسهم لدفنهم بها عقب الانتهاء من الإجراءات.


وأفادت مصادر داخل القرية بقيام عدد  من أقارب المتوفين بالسفر والتوجه الي مدينة العلمين لمتابعة استخراج تصاريح الدفن تمهيدًا للعودة ودفنهم بالقرية.

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جدير بالذكر أن الطريق الساحلي قد شهد أمس الخميس وفاة  ثلاثة أشخاص  وأصيب آخر فى انقلاب سيارة ملاكي يالكيلو 185 بطريق محور الضبعة بالساحل الشمالي على الطريق الساحلي وتبين أن الجثامين للمنتج حسام شوقي المشرف العام بشركة سينرجي والمنتجين محمود كمال وفتحي إسماعيل فيما  نقل المصاب تامر أحمد فتحي لمستشفى العلمين المركزي لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة.

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وشارك رجال الحماية المدنية فى إطفاء النيران التى اشتعلت فى السيارة بعد انقلابها وانتقل فريق من البحث الجنائي والجهات المختصة لمعرفة أسباب الحادث.

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محافظة الغربية محافظ الغربية الفنانة ياسمين عبد العزيز ياسمين عبد العزيز الفنانة ايمان العاصي احمد السقا العلا الفنان أشرف ذكي الفنان اسلام جمال التلفزيون الفنان احمد السقا مستشفى العلمين بمركز كفر الزيات الفنان عصام السقا

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