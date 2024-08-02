حدث ليلا | بكاء وانهيار الفنانين في جنازة المنتجين الثلاثة بالغربية.. وفاة المنتج تامر فتحي الناجي الوحيد من حادث الضبعة .. قفزة في أسعار الذهب وتحذير خطير من الأرصاد

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، إنه أجرى محادثة مباشرة للغاية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

تشهد حالة الطقس اليوم، الجمعة، استمرار الأجواء شديدة الحرارة الرطبة نهاراً على أغلب الأنحاء، حيث تكون العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى فى الظل 37 درجة .

قفزت أسعار الذهب في مصر، متأثرة بارتفاع سعر الأوقية لمستويات قياسية على خلفية قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتثبيت سعر الفائدة.

حرص الفنان احمد العوضي علي مشاركة الفنانة ياسمين عبد العزيز ولفيف من رجال الميديا والإعلام علي المشاركة في مراسم تشييع جثامين المنتجين الثلاثة أبناء الشركة المتحدة ضحايا حادث الضبعة في مشهد جنائزي مهيب عقب أداء

ننشر أكثر من 20 صورة تجسد لحظات بكاء وانهيار عدد من نجوم الفن والميديا في مقدمتها الفنانين أحمد السقا وأحمد عيد وعمر الشناوي وأحمد صلاح حسني وإيمان العاصي أثناء مشاركتهم في جنازة وداع المنتجين الثلاثة ضحايا حادث العلمين بمسقط رأسهم بقرية كفر

شيع المئات من الأسر والعائلات من أهالي قرية كفر القصار التابعة لمركز كفرالزيات بمحافظة الغربية، منذ قليل، جثامين المنتجين الثلاثة حسام شوقي المشرف العام بشركة سينرجي، والمنتجين محمود كمال، وفتحي إسماعيل.

رحل المنتج تامر فتحي، الناجي الوحيد من حادث وفاة المنتجين حسام شوقي ومحمود كمال وفتحي إسماعيل، الذي صدم الوسط الفني خلال الساعات الماضية