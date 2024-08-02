حدث ليلا | بكاء وانهيار الفنانين في جنازة المنتجين الثلاثة بالغربية.. وفاة المنتج تامر فتحي الناجي الوحيد من حادث الضبعة .. قفزة في أسعار الذهب وتحذير خطير من الأرصاد

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بايدن: اغتيال هنية لا يساعد في التوصل إلى وقف إطلاق النار
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، إنه أجرى محادثة مباشرة للغاية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
سيول قادمة .. تحذير جديد من الأرصاد لهذه المحافظات
تشهد حالة الطقس اليوم، الجمعة، استمرار الأجواء شديدة الحرارة الرطبة نهاراً على أغلب الأنحاء، حيث تكون العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى فى الظل 37 درجة .
4000 جنيه| قفزة في أسعار الذهب اليوم بمصر بعد قرار المركزي الأمريكي
قفزت أسعار الذهب في مصر، متأثرة بارتفاع سعر الأوقية لمستويات قياسية على خلفية قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتثبيت سعر الفائدة.
أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز يشاركان في جنازة منتجين المتحدة ضحايا حادث الضبعة..صور
حرص الفنان احمد العوضي علي مشاركة الفنانة ياسمين عبد العزيز ولفيف من رجال الميديا والإعلام علي المشاركة في مراسم تشييع جثامين المنتجين الثلاثة أبناء الشركة المتحدة ضحايا حادث الضبعة في مشهد جنائزي مهيب عقب أداء
شاهد ..20 صوره تجسد بكاء وانهيار السقا وحسني والعاصي في جنازة المنتجين الثلاثة ضحايا حادث الضبعة بكفر القصار
ننشر أكثر من 20 صورة تجسد لحظات بكاء وانهيار عدد من نجوم الفن والميديا في مقدمتها الفنانين أحمد السقا وأحمد عيد وعمر الشناوي وأحمد صلاح حسني وإيمان العاصي أثناء مشاركتهم في جنازة وداع المنتجين الثلاثة ضحايا حادث العلمين بمسقط رأسهم بقرية كفر
بكاء وزغاريد بجنازة شعبية في وداع ضحايا حادث العلمين المنتجين الثلاثة أبناء المتحدة بالغربية ..صور
شيع المئات من الأسر والعائلات من أهالي قرية كفر القصار التابعة لمركز كفرالزيات بمحافظة الغربية، منذ قليل، جثامين المنتجين الثلاثة حسام شوقي المشرف العام بشركة سينرجي، والمنتجين محمود كمال، وفتحي إسماعيل.
قلبه لم يتحمل..تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة المنتج تامر فتحي ضحية حادث الضبعة
رحل المنتج تامر فتحي، الناجي الوحيد من حادث وفاة المنتجين حسام شوقي ومحمود كمال وفتحي إسماعيل، الذي صدم الوسط الفني خلال الساعات الماضية