أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز يشاركان في جنازة منتجين المتحدة ضحايا حادث الضبعة..صور

لأول مرة بعد طلاقهما

حرص الفنان احمد العوضي علي مشاركة الفنانة ياسمين عبد العزيز ولفيف من رجال الميديا والإعلام علي المشاركة في مراسم تشييع جثامين المنتجين الثلاثة أبناء الشركة المتحدة ضحايا حادث الضبعة في مشهد جنائزي مهيب عقب أداء صلاة الجنازة بمسجد الكبير ودفنهم بمقابر أسرتهم .



كما حرص "العوضي" خلال الجنازة على حماية "عبد العزيز " من زحام الجنازة ورافقها وسط حالة من الانهيار والدموع التي تنتابها حزنا علي فراق الضحايا المفاجىء في الحادث الأليم .



من جانب آخر حرص العشرات من نجوم الفن على حضور جنازة شعبية في وداع جثامين المنتجين الثلاثة وعلى رأسهم الفنان أشرف زكي و الفنان احمد السقا والفنان محمد رجب والفنانة ايمان العاصي والفنان عصام السقا و الفنان احمد عيد والفنان اسلام جمال والفنان أحمد الشامي والفنان محمد عبد السيد والفنان عمر الشناوي والفنان منذر ريحانه والفنان محمد مهران، والفنان الشاب أحمد على.

كما احتشد الآلاف من الأسر والعائلات بقرية كفر القصار بمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية في الساعات الأخيرة تزامنا مع تدشين مراسم تشييع جثامين المنتجين الثلاثة أبناء الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضحايا حادث سير العلمين فضلا عن تدشين سرادق عزاء أمام منزلهم بمسقط رأسهم بذات القرية .

و تحول منازل الأسر والعائلات بذات القرية إلي سرادقات عزاء استعدادا للاستقبال المعزين الوافدين من زملاء الضحايا بالقاهرة في مجال الميديا والإنتاج التلفزيوني .

من ناحية أخري كشف مصادر مقربة من أسر ضحايا المنتجين الثلاثة أبناء الشركة المتحدة وضحايا حادث الضبعة، أنه تم الانتهاء من تجهيز مقابرهم بمسقط رأسهم بقرية كفر القصار بمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية قبيل تدشين ملامح تشييع جثامينهم بالمسجد الكبير بذات القرية خلال 3 ساعات القادمة عقب وصولهم من مستشفي العلمين .



في ذات السياق يعيش المئات من الأسر والعائلات بقرية كفر القصار بمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية حالة من الحزن والوجيعة بين صفوف أسر وعائلات ضحايا حادث العلمين المنتجين محمود كمال وفتحي إسماعيل وحسام شوقي والذين توفي جراء حادث سير بطريق الدولي الساحلي "الإسكندرية - مطروح " .



كما حرص أهالي وأقارب الضحايا بالقرية علي الإتشاح حزنا و سوادا علي رحيل ابنائهم وذويهم بدخولهم في نوبات من البكاء والحزن وارتداءهم الملابس السوداء .

من ناحية أخري أصدر المحاسب عادل داود رئيس مركز ومدينة كفر الزيات توجيهاته إلي رئيس الوحدة المحلية بقرية كفور بلشاي المحاسب ابراهيم حافظ بالضرورة تجهيز مراسم استقبال جثامين الضحايا استعدادا لدفنهم بمسقط رأسهم لدفنهم بها عقب الانتهاء من الإجراءات.

وأفادت مصادر داخل القرية بقيام عدد من أقارب المتوفين بالسفر والتوجه الي مدينة العلمين لمتابعة استخراج تصاريح الدفن تمهيدًا للعودة ودفنهم بالقرية.

جدير بالذكر أن الطريق الساحلي قد شهد اليوم الخميس وفاة ثلاثة أشخاص وأصيب آخر فى انقلاب سيارة ملاكي يالكيلو 185 بطريق محور الضبعة بالساحل الشمالي على الطريق الساحلي وتبين أن الجثامين للمنتج حسام شوقي المشرف العام بشركة سينرجي والمنتجين محمود كمال وفتحي إسماعيل فيما نقل المصاب تامر أحمد فتحي لمستشفى العلمين المركزي لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة.

وشارك رجال الحماية المدنية فى إطفاء النيران التى اشتعلت فى السيارة بعد انقلابها وانتقل فريق من البحث الجنائي والجهات المختصة لمعرفة أسباب الحادث.

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