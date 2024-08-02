الأرصاد: سيول وعواصف بسبب الحزام المداري بهذه المناطق.. فيديو

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة الجوية لـ الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس تشهد استقرارًا شديدًا على محافظات الجمهورية، ويسبب امتداد منخفض الهند الموسمي، الذي يصحبه كتل هوائية قادمة من البحر المتوسط نشهد ارتفاع في نسب الرطوبة.



وأضافت «عضو المركز الإعلامي بالهيئة الجوية للأرصاد الجوية»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على «القناة الأولى والفضائية المصرية»، تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي ومحمد عبده، أن هناك سقوط للأمطار في أقصى جنوب البلاد، نتيجة ارتفاع الحزام المداري، المسبب للأمطار الصيفية على منابع السودان وإثيوبيا.



وأشارت إلى احتمالية سقوط أمطار رعدية في بعض محافظات الجنوب، مثل من حلايب وشلاتين وبعض المحافظات من الوادي الجديد، مؤكدة أن حالة الطقس في الشمال مستقرة.



وأوضحت أن الأمطار متفاوتة في الشدة، ولكن مصاحبة لبعض الأتربة، تؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية حتى الأسبوع المقبل، مؤدية لسيول في بعض المناطق الجبلية.



وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الجمعة نهارا طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد حار رطب على السواحل الشمالية، وليلا وفي الصباح الباكر يسود طقس مائل للحرارة رطب على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.



وذكر الخبراء أن الظواهر الجوية من المتوقع أن تتمثل في شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ورياح معتدلة تنشط أحيانا على السواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من أقصى جنوب الصعيد وجنوب سلاسل البحر الأحمر على فترات متقطعة.



وأضاف الخبراء أن هناك فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا تصل لحد السيول على مناطق من ( حلايب – الشلاتين – راس بناس – مرسى علم – أبو سمبل – أسوان – الوادي الجديد ) على فترات متقطعة.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، واتجاه الرياح: شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، واتجاه الرياح : جنوبية غربية : جنوبية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:



المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 37 27

العاصمة الإدارية 38 26

6 أكتوبر 38 26

بنها 37 27

دمنهور 35 26

وادي النطرون 36 26

كفر الشيخ 35 25

المنصورة 35 25

الزقازيق 37 26

شبين الكوم 36 25

طنطا 34 24

دمياط 32 26

بورسعيد 33 27

الاسماعيلية 39 25

السويس 38 26

العريش 36 24

رفح 35 23

رأس سدر 39 28

نخل 38 20

كاترين 35 18

الطور 37 27

طابا 36 25

شرم الشيخ 38 30

الاسكندرية 33 24

العلمين 31 24

مطروح 32 25

السلوم 31 24

سيوة 38 25

رأس غارب 40 28

الغردقة 39 30

سفاجا 41 29

مرسى علم 42 31

الشلاتين 44 30

حلايب 38 29

أبو رماد 42 29

رأس حدربة 41 28

الفيوم 39 25

بني سويف 39 25

المنيا 40 23

أسيوط 41 25

سوهاج 41 26

قنا 42 26

الأقصر 42 27

أسوان 44 29

الوادي الجديد 43 24

أبوسمبل 41 30