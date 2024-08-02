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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

جمعية المنتجين والموزعين السعوديين تكرم نجوم مسلسل سندس 2

صدى البلد

كرّمت جمعية المنتجين والموزعين السعوديين الممثلة إلهام علي ونجوم مسلسل "سندس2" وفيلم "نورة" ، في الحفل الذي أقامته الجمعية في فندق " ذا رويال نارسيس "في الرياض على شرف نخبة من الفنانين السعوديين ، تقديراً لإسهاماتهم الفنية. وجاء هذا التكريم لإلهام علي إثر دورها في مسلسل "سندس" في جزئه الثاني الذي حقّق نجاحاً كبيراً على مستوى السعودية والعالم العربي . وبرزت إلهام علي في دور "سندس" ، الذي اعتبرته من أهّم الأدوار في مسيرتها الفنية كونه يعكس جانباً حقيقياً من شخصيتها في الواقع.


قدّمت إلهام علي في مسلسل "سندس2" دور المربية الاجتماعية التي تضطر إلى مواجهة عبد الرحمن (حسن عسيري ) والوقوف في صف أبنائه والدفاع عن مصالحهم مقابل انشغال الأب عنهم واهتمامه بجمع المال بدلاً من رعاية أسرته . وكانت إلهام علي قد عبّرت مراراً عن سعادتها بهذه التجربة في شخصية سندس ، مشيرة إلى إمكانية العمل على جزء ثالث بعد النجاح الذي حققه المسلسل بجزأيه، وتصّدره المراتب الأولى في السعودية والخليج على منصة شاهد.


إلى جانب إلهام علي ، تمّ أيضاً تكريم الممثلة الواعدة رسيل العتيبي التي قدّمت دوراً مميزاً من خلال شخصية الطفلة وجد ، الإبنة الصغرى لعبد الرحمن في مسلسل "سندس " ، وأسهمت MBC  في تطوير موهبتها لتشارك في مجموعة من الأعمال الدرامية السعودية . كما كُرّم الممثل عبد الرحمن نافع الذي لعب دور بدر الشاب الشقي والمتمرد في مسلسل "سندس"، الذي طالما عبّر عن إعجابه بالشخصية التي قدمّها  سواء في الموسم الأول أو الثاني . أمّا الممثل محمد الحربي الذي برز في شخصية تامر الإبن الأصغر في عائلة عبد الرحمن ، فقد تمّ تكريمه أيضاً بالرغم من عدم تمكّنه من الحضور لأسباب طارئة.

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