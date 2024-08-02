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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو|تحذير عاجل من الأرصاد.. أسعار الذهب والدولار.. وأخر تطورات الوضع في غزة

نشرة التوك شو
نشرة التوك شو

تناولت برامج التوك شو، اليوم، الجمعة، عددًا من الملفات والقاضايا المهمة محليًا ودوليًا، ونستعرض لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:


أسعار الذهب اليوم وعيار 21 يصل إلى 3285 جنيها
استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الجمعة.
 

تعرف على أسعار العملات الأجنبية والدولار في تعاملات اليوم
استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة “صدى البلد”، اليوم الجمعة، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة.

 

الأرصاد: سيول وعواصف بسبب الحزام المداري بهذه المناطق.. فيديو
قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة الجوية لـ الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس تشهد استقرارًا شديدًا على محافظات الجمهورية، ويسبب امتداد منخفض الهند الموسمي، الذي يصحبه كتل هوائية قادمة من البحر المتوسط نشهد ارتفاع في نسب الرطوبة.  

 

دبلوماسي سابق: الإدارة الأمريكية وإسرائيل وجهان لعملة واحدة| فيديو
قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الجهود التي تبذلها مصر بالتعاون مع قطر والإدارة الأمريكية اصطدمت وتصطدم بتعنت إسرائيلي واضح، حيث ترفض إسرائيل الموافقة على مبدأ وقف إطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال من القطاع.

 

خبير سياحي: العلمين الجديدة دعوة للاستثمار الفندقي لما بها من إمكانيات| فيديو
قال الدكتور  حسام هزاع، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن مهرجان العلمين حقق نجاحًا كبيرًا على مستوى الأداء واستقبال السياح، حيث تشهد الغرف السياحية في العلمين إقبالًا ملحوظًا.
 

الاحتلال: قوات الفرقة 162 تستهدف 30 فلسطينيا في رفح الفلسطينية

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال إن قوات الفرقة 162 تستهدف نحو 30 فلسطينيا في رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

 

لوقف التصعيد الإقليمي الخطير| وزير الخارجية يجري اتصالًا هاتفيًا مع نظيره السعودي
أجرى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج اتصالًا هاتفيًا مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان.

بايدن يدعّم نتنياهو بقدرات عسكرية جديدة ضد التهديدات الإيرانية
ذكرت قناة القاهرة الإخبارية، في تقرير لها، بأن البيت الأبيض، أكد أنَّ الرئيس الأمريكي جو بايدن ناقش في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، توفير قدرات عسكرية أمريكية جديدة لدعم إسرائيل، ضد تهديدات الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية، ردًا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

 

الذهب الدولار الأرصاد العلمين الجديدة صدى البلد توك شو

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