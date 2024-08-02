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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

إنشاء مكتب خاص بالمناطق الحرة للاستثمارات السعودية

الهيئة العامة للاستثمار
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

أعلن حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الداخلية عن إنشاء مكتب خاص بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للاستثمارات السعودية.

وعقد وزير الاستثمار المصري لقاءا مع نظيره السعودي المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار لاستعرض التقدم المحرز في مفاوضات اتفاقية تشجيع الاستثمار الثنائية بين البلدين.

 

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وأكد الوزيران على أهمية التوصل إلى صيغة نهائية للاتفاقية قبل نهاية الشهر الجاري من خلال فريق عمل مشترك يستكمل مفاوضاته الأسبوع القادم، والعمل على الاستفادة من الإمكانيات الهائلة التي يتمتع بها البلدان، سواء من حيث الموارد الطبيعية أو الموقع الاستراتيجي أو الكوادر البشرية المؤهلة، لتحقيق التكامل الاقتصادي المنشود بين مصر والسعودية.

وفي مارس الماضي، قال حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن أغلب التحديات التي تواجه الاستثمارات السعودية في مصر تم حلها.

 

الاستثمارات السعودية في مصر 
وترتبط مصر والمملكة العربية السعودية بعلاقات ثنائية قوية فى كافة المجالات السياسية والاقتصادية، وتحتل السعودية المرتبة الثانية بقائمة الدول الاجنبية المستثمرة فى مصر باجمالى رؤوس اموال مصدر نحو 23 مليار دولار و تبلغ نسبة مساهمة الجنسية 6.120 مليار دولار فى 4014 شركة مؤسسة طبقا لقوانين الاستثمار المصرية وفقا للهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة.

و تتنوع الاستثمارات السعودية فى القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وياتى القطاع الصناعى بالمرتبة الأولى باستثمارات تقدر بحوالى 2 مليار دولار، وعدد شركات مؤسسة 807 شركة، يليه القطاع الإنشائى باستثمارات 1334 مليار دولار و 708 شركة.

ويأتى القطاع السياحى فى المرتبة الثالثة بحجم استثمارات 951 مليون دولار وعدد شركات مؤسسة 309 شركة، ثم القطاع التمويلى باستثمارات 714 مليون دولار و115 شركة مؤسسة، ويحتل المرتبة الخامسة الاستثمارات الزراعية التى تقدر بحوالى 549 مليون دولار و565 شركة مؤسسة ثم القطاع الخدمى باستثمارات حوالى 500 مليون دولار وعدد شركات مؤسسة 1278 شركة
وتأتى فى المرتبة السابعة والاخيرة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باستثمارات تقدر بحوالى 73 مليون دولار و334 شركات مؤسسة.

وجاءت محافظة القاهرة فى المرتبة الاولى بين محافظات مصر من حيث تواجد الاستثمارات السعودية التى تقدر بحوالى 2.323 مليون دولار و1638 شركة مؤسسة تليها محافظة الجيزة باستثمارات تبلغ 1.446 مليار دولار و1220 شركة مؤسسة تحتل محافظة الشرقية المرتبة الثالثة باستثمارات تبلغ 497 مليون دولار و140 شركة مؤسسة.

ووفقا لتقرير أصدره اتحاد الغرف التجارية السعودية العام الماضي، فإن مصر تعد أكبر شريك تجاري عربي للمملكة،فهى الشريك السابع في جانب الصادرات، والتاسع في جانب الواردات على مستوى دول العالم.

ويعد قطاع البتروكيماويات فى مصر من القطاعات الصناعية الجاذبة للاستثمارات السعودية ،فضلا عن القطاع العقارى الذى يشهد تواجد العديد من الشركات السعودية.

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