اتفاق في الرؤى بين الأطراف السياسية بـ لبنان بعد الاعتداءات الإسرائيلية

قال مصطفى عبدالفتاح، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في بيروت، إن لبنان ومنذ بدء الاعتداءات على الجنوب شهدت بعض الانقسامات على مستويات سياسية عدة أما إذا طالت هذه الاعتداءات للداخل والعمق اللبناني، وبالحادثة الأخيرة التي وقعت في الضاحية الجنوبية من بيروت أصبح هناك اتفاق في الرؤى ما بين الأطراف السياسية برفض كبير وإدانة لكل ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف "عبدالفتاح"، خلال رسالة على الهواء، أن الكثير من أعضاء مجلس النواب والسياسيين اللبنانيين بأن ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من اعتداءات على الأراضي اللبنانية، هو اعتداء على المدنيين والسيادة اللبنانية، لذلك وجب على الجميع التوافق والتكاتف في هذه المرحلة الدقيقة من عمر الوطن.

وأشار إلى أن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي تحدث إلى الجميع والسياسيين بأن يتحدوا ويتكاتفوا في هذه الظروف الدقيقة التي يعيشها لبنان، فهذه الدعوة لاقت ترحاب كبير من عدد كثير لأعضاء مجلس النواب بمختلف طوائفه، والكل يدين كل ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من اعتداءات ويؤكد ضرورة تحرك المجتمع الدولي من أجل إيقاف التصعيد العسكري في الأراضي اللبنانية.