نيكول سابا تبهر متابعيها بالأبيض

حرصت الفنانة اللبنانية نيكول سابا على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

وتألقت نيكول سابا في الصور بإطلالة مثيرة، حيث ارتدت فستانا جريئًا باللون الابيض، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر ملفتة، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.

نيكول سابا - الكت كاتي

وطرحت النجمة اللبنانية نيكول سابا



وجاءت كلمات الأغنية لتعلن نيكول حبها المطلق للصيف وملابسه وأسلوب حياته، في الوقت الذي يتحدث فيه الكثير من رواد التواصل الاجتماعي عن كرههم للصيف وحرارته حيث اختارت كلمات صيفية بامتياز للأغنية.

الأغنية الجديدة من كلمات مصطفى حسن وألحان مصطفى العسال وتوزيع اماديو وتوزيع رقمي فيرال ويف.

وكانت نيكول تصدرت موقع التدوينات القصيرة إكس خلال الأيام الماضية حين روجت لأغنيتها وبدأ الجمهور في السؤال عن معنى "الكت كاتي" وتفاصيل الأغنية حتى بدأت نيكول تتفاعل معهم بشكل كوميدي للتوضيح.

كلمات أغنية الكت كاتي:

الكت كاتي

والشط شاطي

ياصيف بحبك

مش عايز اشتي

انا بكره الغطا

وبحب البلبطة

يااخوانا البحر بيغسل

النفسية المحبطة

ويابحر قول ونادي

رقص موجك ع الهادي

وهاجيب عوامتي واجي

اصلا ده الشط شطي

البخت بختي

واليخت ياختي

والجو جوي

ظبطلي ضغطي

البخت بختي

واليخت ياختي

بشتري بالغالي

راحتي وانتختي

أعمال نيكول سابا

أطلقت النجمة نيكول فى شهر مايو الماضي أحدث أغانيها باسم «خِلصت خلاص» كأول أغنية لها خلال الموسم الصيفي ضمن سلسلة من الأغنيات التي تنوي إطلاقها على مدار الصيف.

وتعاونت نيكول في أغنية «خلصت خلاص» مع الشاعر الغنائي مصطفى حسن الذي كتب الكلمات والأغنية من ألحان مصطفى العسال، والإنتاج الموسيقي والميكس والماستر لأماديو وهندسة صوت لوسام فؤاد.