رئيس الوزراء العراقي: لن نسمح بالاعتداء على الأراضي السورية

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الجمعة أن بغداد لن تسمح بالاعتداء على الأراضي السورية من أي جهة كانت وهذا يمثل تهديدا للاستقرار بالمنطقة.

وأضاف رئيس الوزراء العراقي بعد انتهاء مباحثاته مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بغداد، أن العراق ينتظر الأفعال لا الأقوال من السلطة الانتقالية في سوريا.

وأشار السوداني إلى أن الدول الصديقة تضطلع بمساعدة السوريين في إعادة بناء دولتهم ومواجهة التحديات، لافتا إلى ضرورة تمثيل كل الشعب السوري في الإدارة الجديدة.

وأكد رئيس الوزراء العراقي أن بغداد تدعم سوريا في هذه المرحلة المهمة.

وفي السياق نفسه، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة تتعهد بمنع عودة تنظيم داعش الإرهابي إلى بلاد الرافدين.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، خلال زيارته إلى بغداد، إن الولايات المتحدة ملتزمة بأمن العراق.

وحث بلينكن الحكومة العراقية على تعزيز سيادة البلاد.

وأجرى وزير الخارجية الأمريكي مباحثات في بغداد مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، حول تطورات الأوضاع في سوريا بعد مغادرة الرئيس بشار الأسد دمشق يوم الأحد الماضي، وسيطرة هيئة تحرير الشام على الحكم في دمشق.

ووصل بلينكن بغداد قادما من أنقرة في زيارة غير معلنة للعراق في إطار جولته في أعقاب الانهيار السريع لحكومة بشار الأسد في مواجهة تقدم فصائل المعارضة السورية.

ومع تقدم المتمردين في سوريا، حشد العراق على حدوده آلاف المقاتلين من جيشه التقليدي وكذلك قوات الحشد الشعبي، وهي وكالة أمنية تضم العديد من الجماعات المسلحة المتحالفة مع إيران والتي قاتلت في سوريا من قبل.