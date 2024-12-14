بعد وفاة طالبة سوهاج.. خطورة تناول الطعام خارج الثلاجة

تناول الطعام الذي تم تخزينه خارج الثلاجة يمكن أن يؤدي إلى عدة أضرار صحية بسبب نمو البكتيريا والميكروبات.

1.بعد كام ساعة يفسد الطعام خارج الثلاجة ؟

يجب تخزين الطعام في الثلاجة أو الفريزر فورًا بعد تحضيره أو عند عدم الحاجة إليه مباشرة.

يجب عدم ترك الطعام خارج الثلاجة لأكثر من ساعتين، وإذا كانت درجة الحرارة مرتفعة (أكثر من 32 درجة مئوية)، يجب عدم ترك الطعام أكثر من ساعة.

2.ماذا يحدث إذا ترك الطعام خارج الثلاجة لمدة طويلة ؟

1.التسمم الغذائي:

عندما يتم ترك الطعام في درجة حرارة الغرفة لفترة طويلة، يمكن أن تنمو البكتيريا مثل السالمونيلا، الإشريكية القولونية، والليستيريا، مما يزيد من خطر الإصابة بالتسمم الغذائي.

يمكن أن تتسبب هذه البكتيريا في أعراض مثل الغثيان، القيء، الإسهال، والتقلصات المعوية.



2. فقدان القيمة الغذائية:

بعض الأطعمة يمكن أن تفقد جزءاً من قيمتها الغذائية إذا تركت لفترة طويلة في حرارة مرتفعة.



3. التدهور السريع للطعام:

الطعام الذي يتم تخزينه في درجة حرارة الغرفة لفترة طويلة يمكن أن يفسد بسرعة بسبب التفاعل مع الأوكسجين والحرارة، مما يؤدي إلى تغييرات في الطعم والمظهر.



4. الإصابة بالأمراض البكتيرية والفطرية:

الطعام الذي يظل في الخارج لفترة طويلة قد يصبح بيئة مثالية لنمو الفطريات والبكتيريا التي يمكن أن تسبب أمراضًا خطيرة.

متى يحمض الأكل؟

يحدث حمض الطعام عندما تبدأ البكتيريا أو الكائنات الدقيقة في التفاعل مع الطعام وتحلل المكونات العضوية فيه، مما يؤدي إلى تغيرات في الحموضة والطعم. عادةً ما يحدث هذا في الحالات التالية:

1. الحرارة المرتفعة:

عندما يتم ترك الطعام في درجة حرارة الغرفة لفترة طويلة (أكثر من ساعتين)، تبدأ البكتيريا والفطريات في النمو والتكاثر، مما يؤدي إلى تحويل الطعام إلى حالة حمضية.



2. التخزين غير السليم:

إذا تم تخزين الطعام خارج الثلاجة أو في درجة حرارة غير ملائمة (أعلى من 4 درجات مئوية)، فإن ذلك يشجع على نمو البكتيريا والفطريات التي يمكن أن تفرز أحماضًا تسبب تدهور الطعام.



3. الأطعمة ذات الطبيعة الحمضية:

بعض الأطعمة مثل الفواكه الحمضية (كالبرتقال والليمون) أو الأطعمة المخللة تحتوي في طبيعتها على أحماض مثل حمض الستريك أو حمض الخليك، وعند تركها لفترة طويلة يمكن أن تتزايد مستويات الحموضة فيها.



4. الأطعمة المطبوخة التي تحتوي على السكريات أو النشويات:

يمكن أن تتخمر السكريات الموجودة في الطعام بفعل البكتيريا والفطريات، مما يؤدي إلى إنتاج الأحماض.

أعراض حمض الطعام:

تغير في اللون أو الرائحة.

ظهور فقاعات أو رطوبة غير عادية.

طعم حامض أو مر.

لتجنب حمض الطعام، من المهم تخزين الطعام بشكل صحيح في الثلاجة أو الفريزر وعدم تركه في درجة حرارة الغرفة لفترات طويلة.



