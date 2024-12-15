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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

اقتصاد

عيار 21 الآن بعد التراجع.. سعر الذهب اليوم الأحد 15-12-2024

سعر الذهب
سعر الذهب
عبد العزيز جمال
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يبحث الكثير عن  سعر الذهب اليوم في مصر، إذ تراجع مجددا بحسب آخر تحديث في سوق الصاغة المصرية، نتيجة تراجع سعر الأوقية بشكل ملحوظ عالميا بنحو 50 دولارا.

ويهتم الكثير بالبحث عن سعر الذهب عيار 21 الأشهر في سوق الصاغة المصرية، والذي تراجع مؤخرا إلى  3800  جنيه للبيع، بعدما سجل 3875 جنيها كأعلى سعر الخميس.

سعر الذهب اليوم في مصر

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

ويهتم الراغبون في بيع أو شراء الذهب بالبحث عن العيار الأشهر في سوق الصاغة المصرية، وهو عيار 21 نظرا لبريقه ولمعانه اللافت فتفضله شريحة كبيرة من المتعاملين في سوق الصاغة، والذي تراجع إلى 3800 جنيه.

إزاي أحسب مصنعية الذهب عيار 21؟

وسجل سعر الذهب عيار 21 اليوم تراجعا إلى نحو 3820 جنيها للشراء، وعند الشراء يتم إضافة نحو 100 إلى 250 جنيها بحد أقصى على كل جرام كمصنعية.

كم سعر الجنيه الذهب اليوم؟

 سعر الجنيه الذهب اليوم عيار 21 BTC، وكذلك سعر الجنيه الذهب عيار 24 يهم الكثير ، خاصة من الراغبين في الاستثمار بالذهب أو الراغبين في بيع ما لديهم من مدخرات في شكل جنيهات ذهب.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم 30560 جنيها للشراء، بعدما سجل 31000 جنيه الخميس  بدون مصنعية، وقد يصل إلى 33 ألف جنيه بالمصنعية، وسجل 30400 جنيه للبيع .

سعر الذهب اليوم عيار 24

كما يفضل الكثير شراء المصوغات والجنيهات الذهب من عيار 24 ، وهو العيار الأعلى ويدل أكبر نسبة نقاء للذهب بدون تداخل أي معادن أخرى.

وسجل سعر الذهب عيار 24 اليوم تراجعا جديدا في محلات الصاغة المختلفة ليسجل نحو 4366 جنيها بدون مصنعية ، وقد يصل السعر إلى 4550 جنيها بالمصنعية.

سعر الذهب اليوم عيار 18

أما عن سعر الذهب اليوم عيار 18، فيفضله الكثير حال شراء الخواتم والسلاسل من المشغولات الذهبية، والذي سجل هبوطا أيضا في محلات الصاغة إلى أقل من 3300 جنيها بدون أي مصنعية أو ضريبة أو دمغة.

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم 15 ديسمبر 2024

نقدم لكم أسعار الذهب اليوم للشراء من محلات الصاغة وللبيع إلى محلات الصاغة، بالتفصيل على حسب كل عيار في سوق الصاغة، مع العلم أن هذه الأسعار بدون مصنعية : 

- سعر الذهب عيار 24: 4366 جنيها للشراء - 4343 جنيها للبيع.

- سعر الذهب عيار 22 : 4002 جنيها للشراء - 3981 جنيها للبيع.

- سعر الذهب عيار 21 : 3820 جنيها للشراء - 3800 جنيه للبيع.

- سعر الذهب عيار 18: 3274 جنيها للشراء - 3257 جنيها للبيع.

- سعر الذهب عيار 14 :  2547 جنيها للشراء - 2533 جنيها للبيع.

- سعر الذهب عيار 12: 2183 جنيها للشراء - 2171 جنيها للبيع.

ما الفرق بين الذهب عيار 21 و 24؟

يبحث الكثير من الراغبين في الشراء عن الفرق بين الذهب عيار 21 و 24، فعيار الذهب 24  يحتوى على 99.99% من الذهب الخالص، أما عيار الذهب21 : يحتوى على 87.5% من الذهب الخالص، وتتداخل معه معادن أخرى بنسب أعلى كلما قل العيار.

سعر الذهب عالميا

تراجع سعر الذهب عالميا لتسجل الأوقية 2648.73 دولارا ، وتظل متراجعة من أعلى سعر وهو 2,790.41 دولار الشهر الماضي.

الذهب اليوم في مصر سعر الذهب الذهب الذهب اليوم سعر الذهب اليوم عيار 18 أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية ما الفرق بين الذهب عيار 21 و 24

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