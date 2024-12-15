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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 15 ديسمبر بعد انخفاض عيار 21

سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 15 ديسمبر بعد انخفاض عيار 21
سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 15 ديسمبر بعد انخفاض عيار 21
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يسجّل سعر الذهب اليوم في مصر استقرارًا في بداية التعاملات الأحد الموافق 15 ديسمبر 2024، من دون تحرك في سعر الذهب، منذ الانخفاض الأخير الذي سجّله أمس، إذ حقق سعر الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا، انخفاضًا بقيمة 5 جنيهات. 

سعر الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب عيار 24

سجل الذهب عيار 24 اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024 نحو 4365.17 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

استقر سعر الذهب عيار 21 اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024 عند 3820 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم الأحد 15 ديسمبر نحو 3274.29 جنيهًا.

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سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 15 ديسمبر بعد انخفاض عيار 21
سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 15 ديسمبر بعد انخفاض عيار 21

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024 استقرارًا عند 30560 جنيهًا.

سعر الذهب عالميا

وعلى الصعيد العالمي، سجل سعر الذهب اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024 نحو 2656 دولارًا للأوقية.

أسباب ارتفاع أسعار الذهب

تجدر الإشارة إلى أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار الذهب في عام 2024 كان الطلب من البنوك المركزية الرائدة، والذي قاده في الغالب بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي استحوذ على 48% من إجمالي مشتريات البنوك المركزية في أكتوبر، إذ حصل على 27 طنًّا في الشهر واشترت البنوك المركزية الأخرى مجتمعة 60 طنًّا في الشهر.

سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 15 ديسمبر بعد انخفاض عيار 21
سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 15 ديسمبر بعد انخفاض عيار 21

وأضاف البنك الاحتياطي العالمي 27 طنًّا إلى احتياطاته، ليصل إجمالي الاحتياطي إلى 882 طنًّا، وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن مجلس الذهب العالمي.

واشترى بنك الاحتياطي الهندي ما يصل إلى 77 طنًّا في الفترة من يناير إلى أكتوبر، وفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي، استنادًا إلى الأرقام الشهرية الصادرة عن صندوق النقد الدولي.

كان سعر الذهب قد وصل إلى أعلى مستوياته التاريخية في أكتوبر، متجاوزًا مستوى 2750 دولارًا للأونصة، وقد حدثت عمليات الشراء بأعلى الأسعار تاريخيًا، وربما ارتفعت الأسعار على نحوٍ كبير بسبب الطلب من البنوك المركزية.

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