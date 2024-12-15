خالد جاد الله: تغيير يحيى عطية الله أثر بالسلب على الأهلي أمام باتشوكا

تحدث خالد جاد الله لاعب الأهلي السابق، عن خسارة المارد الأحمر ضد باتشوكا المكسيكي في بطولة إنتركونتيننتال.

وقال خالد جاد الله في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور:"الأهلي لم يحالفه التوفيق اليوم وبدأ المباراة بشكل ممتاز وكان الأفضل طوال المواجهة ضد باتشوكا".

وأضاف لاعب الأهلي السابق:"كولر لم ينجح في توزيع الجهد البدني للاعبي الأهلي على المباراة بالكامل".

وأكمل:"تغيير يحيي عطية الله أثر بشكل كبير على دفاع الأهلي، كما أن وسام أبو علي قدم مباراة كبيرة وبذل جهدا كبيرا ولا أعلم سبب تغييره في مباراة باتشوكا".

واختتم حديثه قائلًا:"بيرسي تاو بعيد تماما عن مستواه والظروف النفسية التي وضعه كولر فيها أثرت عليه بشكل كبير".