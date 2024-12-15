أكسيوس: «ماكجورك» سيبقى في المنطقة لمواصلة العمل على اتفاق بشأن غزة

كشف موقع “أكسيوس” الأمريكي، أن مبعوث الشرق الأوسط بريت ماكجورك سيبقى في المنطقة لمواصلة العمل على اتفاق بشأن غزة.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قال في وقت سابق إن واشنطن تعمل بكثافة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وإعادة الرهائن.

وفي وقت سابق، بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، ومنسق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجلس الأمن القومي الأمريكي، بريت ماكجورك، جهود التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ووصل سوليفان القاهرة، السبت، في زيارة غير محددة المدة، قادما من الدوحة بعد زيارة لإسرائيل، الخميس، وبحث وقف إطلاق النار في غزة، والذي تقود مصر وقطر والولايات المتحدة وساطة بشأنه منذ أكثر من عام.

وشدد الرئيس السيسي، على "أهمية التحرك العاجل لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع، خاصةً مع دخول فصل الشتاء".

كما شهد اللقاء "التأكيد على حل الدولتين باعتباره الضمان الأساسي لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط".