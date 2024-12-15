إيلون ماسك يتيح روبوت الدردشة Grok-2 AI مجانا

أعلنت شركة xAI الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي المملوكة لـ "إيلون ماسك"، عن إطلاق نسختها الجديدة من برنامج الدردشة Grok-2 مجانا لجميع مستخدمي منصة إكس.

وبحسب ما ذكره موقع "livemint"، لم يعد برنامج الدردشة الآلي Grok AI مرتبطا بنظام حظر الاشتراك غير المدفوع ويمكن حاليا لجميع مستخدمي "تويتر" الوصول إليه مجانا.

وقالت شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة: "كما هو الحال دائما، يحصل مستخدمي الاشتراكات Premium وPremium+ على حدود استخدام أعلى وسيكونون أول من يصل إلى أي إمكانات جديدة في المستقبل".

وذكرت شركة xAI، أنها قامت باختبار نسخة جديدة من نموذج Grok-2 خلال الأسابيع القليلة الماضية.

Grok AI

مساعد ذكاء اصطناعي داخل حساب تويتر

يشار إلى أنه تم إطلاق Grok لأول مرة بواسطة شركة xAI المملوكة لـ إيلون ماسك، في عام 2023 وتم دمجه بشكل وثيق مع منصة إكس (تويتر سابقا)، ولكن للوصول إليه كان على المستخدمين الدفع مقابل اشتراك X premium، على عكس منافسيه المتاحين مجانا مثل ChatGPT وGemini وClaude.

ويوفر نموذج الذكاء الاصطناعي Grok AI، أدوات متطورة للدردشة وإنشاء الصور والمزيد، مما يسهل على المستخدمين الوصول إلى ميزات الذكاء الاصطناعي مباشرة عبر موقع "تويتر"، حيث يمكنه الكتابة والإجابة على الأسئلة وطرح الأفكار وإنشاء صور من المطالبات النصية.

كيفية استخدام Grok AI

1. اذهب إلى الموقع الخاص بـ Grok AI، ثم قم بإدخال تفاصيل حساب إكس (تويتر سابا).

2. بعد ذلك، ستظهر لك واجهة الدردشة حيث يمكنك كتابة مطالبتك الأولى، للتفاعل مع Grok AI، ما عليك سوى كتابة سؤالك أو طلبك.

3. يمكنك سؤال روبوت الدردشة Grok AI، أي استفسار أو حتي كتابة تغريدة، وسوف يستجيب Grok بسرعة بإجابة ذكية ومفيدة.

كيفية إنشاء الصور باستخدام Grok AI

إذا كنت تريد صورة، فما عليك سوى كتابة نص يوصف ما تريد، وسيقوم Grok AI بإنشاء الصورة بناءً على وصفك، تعتمد جودة النتيجة على الموجه.

الجدير بالذكر أن روبوت الدردشة Grok AI كان متاحا في السابق ضمن خدمة الاشتراك المميز X's Premium وPremium+.

ووفقا لـ إكس، تبلغ تكلفة الاشتراك في خدمة X Premium، حوالي 8 دولارات شهريا وتتضمن الوصول إلى Grok.

بينما تبلغ تكلفة اشتراك X Premium+ حوالي 16 دولارا شهريا وتوفر أيضا إمكانية الوصول إلى Grok بالإضافة إلى مزايا إضافية لموقع تويتر مثل التصفح الخالي من الإعلانات وتحديد أولويات أعلى للرد.