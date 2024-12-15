متبقي 5 أيام .. احجز الحج السياحي قبل فوات الأوان

الحج السياحي 2025 يبحث عنه الكثير ،خاصة أخر موعد للتقديم في الحج السياحي هذا العام والتى خلال 5 أيام فقط سينتهي أخر مواعيد التقديم لها.



أخر موعد للتقديم في الحج السياحي



ووفقا لوزارة السياحة والآثار وغرفة شركات السياحة ، فإن أخر موعد للتقديم في الحج السياحي 2025 سيكون يوم 20 ديسمبر الجاري ،على أن يغلق باب التقديم دون مد مدة أخري .



وحددت وزارة السياحة والآثار موعد إجراء القرعة العلنية الإلكترونية لاختيار الحجاج في كافة مستويات الحج السياحي وإعلان النتيجة يوم 23 ديسمبر الجاري.



وفى تصريحات سابقة أكدت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة أنه لا نية على الإطلاق لتغيير التوقيتات الخاصة بإجراءات الحج السياحي والتي تضمنتها الضوابط المنظمة للحج، والتي اعتمدها وزير السياحة والآثار وتعمل طبقا لها كافة الشركات المنظمة للحج السياحي.



تحذير



يذكر أن معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام - شرطة السياحة والآثار" قيام أكدت عدد (12 شركة "بدون ترخيص") بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة" ، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى وإتخاذهم مقرات لإدارتها بشقق مستأجرة بعدد من المحافظات لفترات مؤقتة .



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها ، وعثر بداخل تلك الشركات على (جوازات سفر – تذاكر طيران – لافتات – كشوف خاصة ببيانات العملاء لرحلات دينية ومواعيد الرحلات – عقود عمل بالخارج – كروت دعاية – ماكينة عد نقود – صور من تذاكر الطيران – صور ضوئية من جوازات السفر – مجموعة من الإعلانات لرحلات دينية خارجية وداخلية – مجموعة إيصالات إستلام النقدية.

