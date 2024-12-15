مصر للطيران الراعي الرسمي لسباق نصف ماراثون الأهرامات.. صور

شاركت مصر للطيران كراعي عبر مكتبها بتركيا وتحت إشراف أمنية الزاهد بصفتها الراعى الرسمى للعدائين الأتراك المشاركين في سباق نصف ماراثون الأهرامات في إطار اهتمام الناقل الوطني المصري مصر للطيران بدعم وتشجع الأحداث الرياضية المختلفة التي تشهدها مصر .

وتنظم الحدث إحد الشركات الرائدة فى مصر لتنظيم سباقات الجرى والفعاليات الرياضية ذات المشاركة الجماعية، وبرعاية وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصرى لألعاب القوى، MARAKEZ Pyramids HALF marathon December 2024 فى منطقة أهرامات الجيزة التاريخية ويعد من أبرز الأحداث الرياضية فى مصر، حيث يشارك فى هذا الحدث الرياضى عدائين من مختلف الجنسيات من جميع أنحاء العالم في أجواء رياضية وحماسية متميزة.

وتم استقبال المشاركين بمطار إسطنبول وإلتقاط الصور التذكارية وهم يحملون أعلام مصر للطيران، ويرتدون تى شيرت يحمل شعار مصر للطيران.