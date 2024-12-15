السيطرة على حريق شقة المنيل ونقل 3 جثامين للمشرحة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في السيطرة على حريق شقة المنيل والذي اندلع في شقة سكنية بالطابق السابع ونتج عنه مصرع أم وطفليها.

كما نقلت أجهزة أمن القاهرة، 3 جثامين من ضحايا الحادث إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة في القاهرة.

شهد حريق شقة المنيل في القاهرة بدائرة مصر القديمة، واقعة وفاة أم وابنيها بطريقة مأساوية حيث ظهرت الأم وابنتها في البلكونة والنيران تحاصرها من كل الجوانب حتى التهمت جسديهما.

ظهرت خلال الحريق الأم تقف في شرقة شقة المنيل وتحتضن ابنتها لتتوفى معها في الحريق ويتم نقل الجثامين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة في القاهرة.

الأم ضحية حريق شقة المنيل وقفت تحتضن ابنتها في شرفة الشقة إلا أن النيران طالتهما سويا وتفحما معا جراء الحريق الذي التهم الشقة في دقائق، ليخرجا سويا جثث هامدة.

حريق يلتهم شقة سكنية في المنيل

شب حريق هائل في شقة سكنية بمنطقة المنيل في القاهرة، وأسفر عنه وفاة طفلين ووالدهم ووالدتهم وجرى الدفع بـ 5 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران وإخمادها.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ من الأهالي أفاد باندلاع حريق في شقة سكنية بشارع المنيل بدائرة مصر القديمة.

انتقلت أجهزة أمن القاهرة مصحوبة بسيارات الإطفاء إلى موقع الحادث وتبين اندلاع حريق في شقة سكنية بالطابق الخامس.

كما تبين من الفحص والتحريات مصرع طفلين ووالدهم ووالدتهم في الحريق وجرى السيطرة على الحريق واخماده.