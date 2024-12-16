بعد إصابة إدوارد| خبيرة فلك حذرت من حقن التخسيس.. معلومات لا تعرفها عن شلل المعدة وأبرز الأعراض

مخاطر مخيفة عن حقن التخسيس

أسباب شلل المعدة

علاقة الفلك بحقن التخسيس و تكميم المعدة

أعلن الفنان إدوارد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، عن تعرضه لأزمة صحية بسبب استخدام حقن التخسيس التى أدت إلي إصابته بشلل مؤقت فى المعدة.

كتب إدوارد في منشوره: "مواظب على دايت مع الدكتورة والحقن لحد الأسبوع اللي فات فجأة غير جعان خالص وقعدت حوالي 4 أيام ولم أدخل حمام ولا قادر أكل ووجع في معدتي جامد، دكتورة التغذية قالتلي وقف الحقن وروح لدكتور جهاز هضمي فورًا وعملت كده روحت لدكتور قالي حصلي شلل مؤقت من الحقن في المعدة وكان مفروض تتابع معايا مع دكتورة التغذية قولتله أنا اللي كنت بطنش عشان كنت تمام، قالي الحقن مش وحشة ومفعولها كويس، بس أنا بنصح أقصاها 3 شهور بس تاخدها وتوقف فترة وترجع تاني، بس لازم طبعًا برده متابعة مع دكتور تغذية".



تابع: "من غير ما طول عليكم أنا بقالي أسبوع بتعالج وعملت كل التحاليل حتى صبغة على الكلى، والحمد الله معنديش غير شوية زيادة في الأملاح زي كل المصريين بطني بتتحسن واحدة واحدة، ولسة المعدة وجعاني، والدكتور قالي من 8 لـ9 أيام ترجع عادي، وإن شاء الله هبقى كويس."

أضاف:" أنا حكتلكم تجربتي عشان بقولكوا إن الحقن مش وحشة وجابت نتيجة هايلة معايا بس لازم مع دكتور التغذية دكتور جهاز هضمي وكمان دكتور قلب لو أمكن عشان سرعة ضربات القلب، أتمنى أكون قدمتلكم معلومات كويسة عن تجربتي وربنا يشفي أي حد تعبان وأشوفكم دايما كويسين".

نرصد لكم من خلال السطور التالية، كل ما تود معرفته عن شلل المعدة ....

شلل المعدة، حالة تؤثر على الأعصاب والعضلات في معدتك، فهو يتداخل مع نشاط العضلات الذي ينقل الطعام عبر معدتك إلى الأمعاء الدقيقة، عندما لا تتمكن عضلات وأعصاب معدتك من النشاط بشكل صحيح، لا تستطيع معدتك معالجة الطعام أو إفراغ نفسها كما ينبغي. وهذا يعوق العملية الهضمية بأكملها.

يعاني الأشخاص المصابون بشلل المعدة من أعراض غير مريحة أثناء عملية الهضم، ويمكن أن يكون لديهم أيضًا آثار جانبية طويلة الأمد، وقد يعانون من انخفاض الشهية وصعوبة في تلبية احتياجاتهم الغذائية، أو صعوبة في التحكم في نسبة السكر في الدم، عندما يخرج الطعام من معدته أخيرًا، فقد لا يمر بشكل كامل وقد يترك بعضًا منه خلفه، يمكن أن يتطور هذا إلى كتلة صلبة صلبة تسمى البازهر.

أعراض شلل المعدة

تشمل الأعراض الشائعة ما يلي:

عسر الهضم.

المعدة منتفخة.

الشعور بالشبع بسرعة كبيرة و/أو لفترة طويلة.

ألم في الجزء العلوي من البطن.

الغثيان والقيء.

-تقيؤ (بصق) قطع كاملة من الطعام غير المهضوم.

فقدان الشهية.

الارتجاع الحمضي وحرقة المعدة.

تقلبات نسبة السكر في الدم.

إمساك.

أضرار حقن التخسيس



حقن التخسيس من الأساليب الشائعة في الأونة الأخيرة التي يستخدمها بعض الأشخاص لإنقاص الوزن بسرعة، ولكن لها مخاطر قد تكون خطيرة على الصحة، ونرصد أبرزها فيما يلي:

-التأثيرات الجانبية الصحية: بعض حقن التخسيس تحتوي على مواد قد تؤثر على وظائف الأعضاء مثل الكبد والكلى، مما يزيد من مخاطر المشاكل الصحية المزمنة.

-زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب: بعض الحقن تحتوي على مواد قد تؤدي إلى زيادة معدل ضربات القلب أو ضغط الدم، مما يزيد من احتمالية الإصابة بأمراض القلب.

-التأثيرات النفسية: الاستخدام طويل المدى لحقن التخسيس قد يؤدي إلى تدهور في الحالة النفسية، مثل الاكتئاب أو القلق، خاصة إذا لم يتم مراقبة العلاج بشكل دقيق.

-التسبب في نقص العناصر الغذائية: بعض الحقن قد تؤدي إلى فقدان بعض العناصر الغذائية المهمة في الجسم، مما يسبب مشاكل صحية مثل فقر الدم أو هشاشة العظام.

-التفاعلات مع أدوية أخرى: قد تؤثر حقن التخسيس على فعالية الأدوية الأخرى التي يتناولها الشخص، مما يزيد من خطر حدوث تفاعلات سلبية.

-تأثيرات هرمونية: بعض الحقن قد تؤثر على التوازن الهرموني في الجسم، مما يسبب اضطرابات في الهرمونات مثل الأنسولين أو الغدة الدرقية، وهذا قد يؤدي إلى مشاكل في الأيض أو تنظيم الوزن بشكل غير طبيعي.

-تلف الأنسجة أو التهابات: حقن التخسيس المتكررة أو غير الصحية قد تسبب التهابات أو تلف في الأنسجة المحيطة بمكان الحقن، وقد يؤدي إلى تشكيل ندبات أو تجمع سوائل (خراجات) في الجسم.

لذلك، من الأفضل استشارة الطبيب قبل اتخاذ أي قرار بشأن استخدام حقن التخسيس والتأكد من أنها آمنة ومناسبة لحالة الشخص الصحية و استخدامها تحت إشراف طبي.

علاقة علم الفلك والأبراج بـ حقن التخسيس



علقت خبيرة الفلك رحاب منيعم، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، على خبر إصابة الفنان إدوارد بشلل مؤقت في المعدة بسبب حقن التخسيس.

كتبت رحاب منيعم في منشورها: "أنا حذرت من سنتين بلاش أي عمليات تكميم للمعدة أو أي إجراءات تتعلق #التخسيس عموما بشكل غير طبيعي طول وجود زحل في الحوت".

تابعت:" وقتها مكنتش ظهرت الحقن الكارثية إللي بتسبب شلل في المعدة زحل الحوت أثاره كارثية ع أي اجراء غير طبيعي يخص الجهاز الهضمي أو التخسيس بادوية وعمليات.. ربنا يشفيه ويعافيه."

