ميمي عبدالرازق: مباراة الزمالك الثانية بالكونفدرالية لا تقبل القسمة على 2



أكد ميمي عبد الرازق، المدير الفني السابق للمصري البورسعيدي، أن علي ماهر المدير الفني للفريق كون فريقا قويا للغاية، يتواجد بين الأربعة الكبار في الدوري الممتاز في الموسم الحالي، مشيرا إلى أن مباراة الزمالك الأخيرة في دور المجموعات بالكونفدرالية لا تقبل القسمة على إثنين.

قال ميمي عبد الرازق في مداخلة هاتفبة مع الإعلامي هاني .حتحوت في برنامج "الماتش" على قناة "صدى البلد":" علي ماهر ضم تدعيمات قوية للنادي المصري، ويجب على لاعبي المصري أن يشعروا بقيمة النادي الذي يمثلوه، وأن الفريق من أقوى أربع فرق في الدوري".

أضاف:"مباراة الزمالك الثانية لا تقبل القسمة على إثنين، بعد فوز بلاك بولز على إنيمبا، وتعقد حسابات المجموعة".

أشار:" رسالتي للاعبي المصري أن يشعروا بقيمتهم. وأنهم من أفضل اللاعبين في الدوري الممتاز، وقادرين على التأهل للدور التالي".

أتم:" المصري بالطبع تأثر بإصابة ميدو جابر، وأحمد فتوح صنع الفارق مع الزمالك".

https://www.youtube.com/watch?v=VjYpTyXZdTs