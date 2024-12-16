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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

رياضة

إعلامي: فكرة رحيل كولر غير مطروحة وقرار مهم من الأهلي بشأن الصفقات

كولر
كولر
كريم عاطف
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أكد الإعلامي أمير هشام، أن قرار التعاقد مع صفقات جديدة داخل النادي الأهلي سوف يتعلق بقرار الإدارة في هذا الملف، وهو أمر يتعلق بمستقبل فريق الكرة، خصوصا أن مارسيل كولر أرهق مسئولي النادي في ملف التدعيمات.

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: "مسئولي الأهلي قرروا ضم لاعبين بناءًا على الرؤية الإدارية، خصوصًا أن كولر أصبح له مواقف غريبة في هذا الملف، وقد يرحل المدير الفني آن أجلا أو عاجلًا لذلك لابد من تأمين مستقبل الأهلي".

وأضاف: "كولر قرر رحيل ديانج وعبدالقادر وتمت الموافقة على طلبه، وبعد ذلك تأكدت حاجة النادي لجهودهما".

وأكمل: "قد يتم التعاقد مع لاعبين في يناير من مصر مثل العش أو إسماعيل أو البانوبي أو زيكو بالإضافة إلى محمود جهاد، وسوف يكون هناك دراسة موقف بعض اللاعبين سواء المحليين أو الأجانب".

وزاد: "الأهلي يريد ضم مهاجم وجناح، والقائمة فيها مكان فارغ واحد للاعب اجنبي، وكولر يريد التخلص من بيرسي تاو ورضا سليم، وليس هناك أي مقترح لدفع باقي قيمة عقد الجنوب إفريقي في ظل تمسكه بالحصول على تعويض مالي وهو مبلغ كبير بالدولار، وقد يرحل في حالة رضخ لمطالب الأهلي بفسخ العقد وديا، او تلقى عرضا جيدًا، ونفس الأمر بالنسبة لـ رضا سليم الذي يحظى باهتمام أندية مغربية".

وأوضح: "الأهلي يريد ضم ثنائي أجنبي على الأقل في يناير، لكن الوضع الحالي مرتبط برحيل لاعبين أجانب، ومحمد علي بن رمضان لازال في الصورة لكن الأمر صعب".

وزاد: "ديانج وعبدالقادر الموضوع محسوم بالنسبة لهما، سيعودان لصفوف الأهلي بعد نهاية الاعارة، ومارسيل كولر لم يكن يعلم أن الأهلي سوف يعيد حمدي فتحي، والقرار الذي يراه النادي سليم سوف يتم تنفيذه، وبالتأكيد المدرب يرحب بعودة اللاعب بغض النظر عن معرفته بالموضوع أم لا".

وأكد: "لم يطرح فكرة ملف رحيل مارسيل كولر مطلقا وإعادة فايلر، وسياسة النادي تغيرت بالنسبة لدعم الفريق، وهو مكمل مع النادي وفقا لرؤية إدارة النادي في ملف الصفقات".

ديانج أمير هشام مارسيل كولر كولر الأهلي

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