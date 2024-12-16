زلزال مكسيكي في القلعة الحمراء.. الأهلي يغرم إمام عاشور وكهربا يورط الشناوي

يعيش النادي الأهلي حالة من الاضطراب في أعقاب الهزيمة المفاجئة التي تعرض لها الفريق الأول لكرة القدم أمام فريق باتشوكا المكسيكي في المباراة الأخيرة التي جمعت بين الفريقين على كأس التحدي، خسارة النادي الأهلي كانت بمثابة زلزال داخل أروقة القلعة الحمراء، حيث أثارت تساؤلات كثيرة حول مستقبل الفريق وتوجهاته الفنية والإدارية في الفترة المقبلة.

العديد من المتابعين والمحللين الرياضيين اعتبروا أن هذه الخسارة قد تفتح بابًا للمزيد من الانتقادات التي سيوجها الجمهور للاعبين والجهاز الفني، مما يزيد من تعقيد الأمور داخل الأهلي.

وصدرت قرارات مفاجئة من إدارة النادي بتغريم لاعب الفريق إمام عاشور، وذلك على خلفية التصرف الذي قام به اثناء ضربات الجزاء، وبالرغم من الجدل الذي أثاره هذا القرار، إلا أنه كان بمثابة رسالة قوية من إدارة النادي لجميع اللاعبين بعدم السماح بتكرار مثل هذه التصرفات في المستقبل.

ودخل محمد الشناوي في مشادة مع الجماهير بالمدرجات عقب لقاء باتشوكا بسبب هجوم الجماهير على كهربا وتحميله مسئولية خسارة البطولة.

للتفاصيل الكاملة حول الهزيمة وقرار تغريم إمام عاشور، يمكنكم متابعة الفيديو جراف التالي: