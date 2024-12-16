علي أبو جريشة: عودة عمر الساعي مكسب للإسماعيلي

قال علي أبو جريشة نجم الإسماعيلي السابق إن حمد إبراهيم المدير الفني الحالي للفريق الكروي الأول بنادي الإسماعيلي مدرب مجتهد ولديه طموح وهو يسير على خطى الراحل إيهاب جلال الذي عانى كثيرا قبل رحيله وهو كان حساس جدا ولا يحب الدخول في مشاكل وهذا من أسباب انتهاء تجربته السريعة عندما تم تعيينه مديرا فنيا لمنتخب مصر.



وأوضح أبو جريشة خلال حواره مع برنامج هاتريك الذي يقدمه الإعلامي محمد المحمودي عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "في الموسم الماضي هناك لاعب بالإسماعيلي وقع مع فريق آخر ورفض خوض آخر مباراتين مع الدراويش ولم نتمكن من الحصول على حقوقنا من هذا اللاعب".

وأختتم: قطاع الناشئين في الاسماعيلي كان مهملا خلال السنوات الأخيرة، وعودة عمر الساعي ستكون مكسبا للإسماعيلي ولكنه قرار إدارة الأهلي".