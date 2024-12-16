مجلس عُمان يشارك في اجتماعات البرلمان العربي بالقاهرة

شاركت سلطنة عمان متمثلة فى مجلس عُمان في أعمال الجلسة العامة للبرلمان العربي التي عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة برئاسة "محمد أحمد اليماحي" رئيس البرلمان العربي؛ وبحضور " سعيد بن حمد السعدي" نائب رئيس مجلس الشورى، نائب رئيس البرلمان العمانى .

وذلك لمناقشة مستجدات الأوضاع في مختلف الملفات السياسية والأمنية والاجتماعية والقانونية وحقوق الإنسان في المنطقة العربية.

وأكد البرلمان العربي دعمه التام لكافة الجهود العربية المخلصة التي تقودها جامعة الدول العربية في التعامل مع الأزمات التي تواجه الأمة العربية، مشيرا إلى أن الشعب الفلسطيني ما زال يواجه على مدار أكثر من عام وشهرين حرب إبادة جماعية ومجازر يومية لم يعرف التاريخ مثيلاً لها داعيا إلى تفعيل سلاح المقاطعة الاقتصادية الشعبية لكيان الاحتلال ومن يمده بالمال والسلاح لقتل المدنيين من أبناء الشعب الفلسطيني.

كما جدّد الدعوة لكافة الأطراف السورية بالحفاظ على مؤسسات الدولة وإعلاء المصلحة العليا للبلاد وتغليب الحكمة ولغة الحوار في التعامل مع متطلبات هذه المرحلة الحرجة من تاريخ سوريا، كما طالب المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن الدولي، بالتحرك الفوري والعاجل لإدانة ووقف الانتهاكات التي يقوم بها كيان الاحتلال باستغلاله الأوضاع التي تمر بها سوريا، واحتلاله للمزيد من الأراضي السورية.كما تطرق إلى الأوضاع في السودان وليبيا.

وناقشت الجلسة العامة تقرير الاجتماع الأول للجنة فلسطين، والذي يأتي في إطار الاهتمام الخاص الذي يوليه البرلمان العربي تجاه القضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المركزية الأولى في العالم العربي، وذلك في ضوء استمرار حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني ومحاولات كيان الاحتلال الإسرائيلي تصفية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا).

‏واستعرض رؤساء اللجان الدائمة الأربع بالبرلمان العربي تقارير اللجان المتمثلة في لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، ولجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، ولجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، لإقرارها واعتماد ما يصدر عنها من قرارات وتوصيات ومشروعات القوانين.

‏كما استعرضت مشروعات القوانين الاسترشادية والرؤى التي يعمل عليها البرلمان العربي حول عدد من الموضوعات مثل ‫الهجرة‬ غير المشروعة، ومواجهة الإساءة للرموز والمعتقدات الدينية، ورؤية بشأن دعم ‫كبار السن‬ في ‫الوطن العربي‬، وكذلك تعزيز ‫المنح الدراسية‬ للشباب العربي، ورؤية بشأن تعزيز الاقتصاد الأزرق في الدول العربية.‬‬‬‬

ومثل مجلس عُمان في أعمال الجلسة العامة واجتماعات اللجان الدائمة بالبرلمان العربي " سعيد بن حمد السعدي" نائب رئيس مجلس الشورى، والمكرم الدكتور الشيخ طالب بن هلال الحوسني عضو مجلس الدولة والمكرمة سرية بنت خلفان الهادية عضو مجلس الدولة، وحميد بن علي الناصري عضو مجلس الشورى.