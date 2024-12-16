وصفته بالمجنون.. إنجلينا جولي تتعرض لسؤال محرج.. اعرف رد فعلها؟

تعرضت النجمة العالمية أنجلينا جولى الى موقف محرج أثناء جولتها بفيلمها الأخير “ماريا" للترويج له حيث وجه لها أحد الصحفيين ىسؤالا وصفته بالجنون.

وجاء سؤال الصحفى للنجمة أنجلينا جولى : “كيفية تصورها لفيلم سيرة ذاتية عن حياتها”؟

بينما جاء رد فعل أنجلينا جولى غير متوقع حيث وصفت فى البداية هذا السؤال بالجنون قائلة :"هذا السؤال يستحق جائزة الأكثر جنونا.

وأضافت أنجلينا جولى : عندما تكون شخصية عامة وتؤدى دورا فى فيلم سيرة ذاتية تدرك كم تكره أن يحاول أحد تفسير حياتك أو الادعاء بفهمها.

وأوضحت أنجلينا جولى : دعونا نأمل الا يكون هناك فيلما عن حياتى.

فيلم “ماريا” للنجمة أنجلينا جولى

وكان عرض فيلم “ماريا” للنجمة أنجلينا جولى فى مهرجان البندقية السينمائي “فينيسيا” الذي أخرجه بابلو لارين، حيث تؤدي فيه دور السوبرانو الأسطورية ماريا كالاس.

وظهرت جولي أمام المصورين في المدينة الإيطالية بفستان أسود مكشوف الظهر، برفقة أعضاء فريق التمثيل بييرفرانشيسكو فافينو وألبا رورواشر والمخرج التشيلي لارين. بعد المؤتمر، وقعت جولي على الأوتوغرافات للمعجبين المنتظرين، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية يورونيوز.

وفي المؤتمر الصحفي، الذي عقد بعد العرض الأول للفيلم في مهرجان البندقية السينمائي الدولي، عبّرت جولي عن توترها الشديد، قائلة: "كنت متوترة جدًا".

وأوضحت أنها تدربت لمدة سبعة أشهر تقريبًا للتحضير للدور، مشيرة إلى أن الغناء في الفيلم كان مزيجًا من التمثيل والواقع كما تحدثت عن مخاوفها من الغناء أمام الجمهور لأول مرة.

كانت أنجلينا جولي محط أنظار إيطاليا خاصة بعدما بكت أثناء تصفيق حار من الجمهور لها لمدة ثماني دقائق بعد العرض العالمي الأول لفيلمها " Maria"، وهو سيرت ذاتية للمخرج بابلو لارين عن مغنية الأوبرا اليونانية ماريا كالاس.

وتأثرت أنجلينا جولي بالاستجابة الحماسية، وتغلبت عليها العاطفة وعانقت مخرج فيلمها الذي من المتوقع أن ينافس في سباق الأوسكار هذا العام لأول مرة منذ ١٥ عاما.

أنجلينا جولى فى علاقة حب

كشف من قبل موقع ديللى ميل عن وجود علاقة حب بين أنجلينا جولي وصديقها أكالا مغنى الراب والناشط السياسى.

وأكد موقع ديللى ميل أن أنجلينا جولى البالغة من العمر 49 عاما تقضي بعض الوقت مع صديقها أكالا البالغ من العمر 40 عاما.

وأكدت مجلة in touch أن هناك قصة حب بين أنجلينا وأكالا منذ ما يقرب من عام كامل خاصة أنهما يظهران معا فى كثير من المناسبات المختلفة.

من جانبها أكدت مجلة بيبول أن العلاقة بين أنجلينا وأكالا مجرد صداقة مقربة ليس أكثر وليس هناك قصة حب كما يردد البعض، ومن المعروف أن أكالا يصغر أنجلينا جولى بـ 9 سنوات.