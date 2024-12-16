منافسة شرسة في خط الوسط .. انضمام حمدي فتحي يعجّل برحيل ثلاثي الأهلي

أعلن النادي الأهلي رسميًا، خلال الساعات القليلة الماضية، عن تعاقده مع حمدي فتحي لاعب الفريق السابق، على سبيل الإعارة قادمًا من صفوف الوكرة القطري؛ لتعزيز صفوفه قبل خوض منافسات كأس العالم للأندية 2025.

أزمة كولر.. 9 لاعبين في خط الوسط

تتزايد الضغوطات على الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر، عقب استعادة خدمات حمدي فتحي، بسبب كثرة اللاعبين في ذلك المركز إذ يتنافس 9 لاعبين في هذا المركز بعد عودة حمدي فتحي في يونيو المقبل.

ويضم الأهلي في قائمته 8 لاعبين بخط الوسط، وهم «مروان عطية - أكرم توفيق - إمام عاشور - أفشة - عمرو السولية - عمر الساعي - كريم نيدفيد - أحمد نبيل كوكا»، بجانب حمدي فتحي الذي سينضم بعد نهاية الموسم الحالي مباشرة في شهر مايو المقبل.

حمدي فتحي يطيح بثلاثي خط وسط الأهلي

أكد مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، أن تعاقد مسؤولي القلعة الحمراء مع حمدي فتحي سيعجعل برحيل ثلاثي خط الوسط؛ كريم وليد نيدفيد وعمر الساعي وعمرو السولية، خلال الفترة المقبلة، بناء على رغبة مارسيل كولر المدير الفني للفريق.





وأشار الى أن مارسيل كولر استبعد كريم نيدفيد من حساباته الفنية تماما بسبب إصاباته المتكررة وعدم ظهوره بالشكل المطلوب عند مشاركته مع الفريق، كما وافق السويسري على إعارة عمر الساعي لاكتساب مزيد من الخبرات وفي ظل صعوبة مشاركته لامتلاك الفريق وفرة من اللاعبين في وسط الملعب، بينما ينتهي تعاقد عمرو السولية مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري، ولم يطلب كولر تجديد عقده نظرًا لتقدمه في العمر.

فيمَ يفكر كولر قبل كأس العالم للأندية ؟

شدد المصدر، على أنّ تساهل المدرب السويسري مارسيل كولر في السماح برحيل ثلاثي الاهلي “نيدفيد، والسولية، والساعي”، جاء بسبب رغبته في تدعيم صفوف الفريق بصفقات قوية، خلال الفترة المقبلة، ترضي طموحات جماهير الأهلي في إطار الاستعداد لخوض غمار كأس العالم للأندية 2025.



وطالب مارسيل كولر، إدارة الأهلي ولجنة التخطيط، بحسم صفقة مهاجم سوبر أجنبي، إضافة إلى مدافع قوي لا يقل في الأداء عن محمد عبد المنعم الذي رحل للدوري الفرنسي.