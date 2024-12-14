90 دقيقة تكتب التاريخ.. الأهلي جاهز بالورقة الرابحة ويفتقد محظوظ المونديال

يستقبل ملعب 974 في العاصمة القطرية الدوحة، المواجهة المرتقبة التي تجمع بين الأهلي حامل لقب دوري أبطال أفريقيا، وباتشوكا المكسيكي حامل لقب دوري أبطال كونكاكاف وأمريكا الشمالية، مساء اليوم السبت، حيث تفصله 90 دقيقة عن نهائي الإنتركونتيننتال أمام ريال مدريد.

المحظوظ صداع في رأس كولر

يعكف مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على تصحيح الأخطاء الدفاعية في صفوف الفريق الأحمر قبل مباراته أمام باتشوكا، اليوم السبت، في نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال للأندية "كأس التحدي"، لتفادي ارتكاب أخطاء دفاعية في تلك المباراة الهامة والمصيرية.

ويعكف كولر على منح رباعي دفاع الأهلي تعليمات خاصة للتعامل مع قوة باتشوكا الهجومية، والذي يعتمد على المساحات الواسعة والارتداد السريع، والهجوم الخاطف، كونه يملك لاعبين يملكون سرعات عالية، أبرزهم المغربي أسامة الإدريسي، خاصة ان الاهلي يفتقد خدمات محظوظ المونديال محمد هاني، الذي يتألق دائما في المباريات الكبرى.

السويسري يطمئن على الورقة الرابحة

عقد السويسري مارسيل كولر، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين أمس، لشرح نقاط القوة والضعف في صفوف باتشوكا قبل موقعة اليوم، لوضع الخطة المناسبة للتعامل مع تلك المباراة.



واطمأن كولر على المستوى الفني والبدني لورقته الرابحة، الممثلة في اللاعب حسين الشحات، الذي شارك في 15 مباراة في كأس العالم للأندية، بواقع 4 مباريات مع العين الاماراتي، و11 مع الأهلي.



وسجل حسين الشحات فى كأس العالم للأندية فى 4 نسخ مختلفة أعوام، 2018 و2021 و2022 و2023، حيث سجل في أول مشاركة مع العين الإماراتي وسجل في 3 مشاركات مع الأهلي.



خطة كولر في الاحتفاظ بدكة قوية

يراهن مارسيل كولر االمدير الفني للأهلي على أكثر من لاعب ليتواجد على دكة البدلاء من أجل الاعتماد عليه ليكون ورقة رابحة في بطولة كأس العالم للقارات الإنتر كونتيننتال فى مباراة باتشوكا المكسيكى غداً السبت، من أجل صناعة الفارق حال الحاجة إلى أوراق بديلة من على دكة الاحتياط.

ويضع كولر أكثر من اسم في حساباته من أجل الدفع بهم كبدلاء وفقا لسير أحداث مباراة باتشوكا، لتقديم الدعم والإضافة الفنية اللازمة، على رأسهم محمد مجدى أفشة وبيرسى تاو ورضا سليم وعمرو السولية وأشرف داري وأحمد نبيل كوكا ومحمود كهربا.

التشكيل المتوقع للأهلي امام باتشوكا

تشكيل الأهلي المتوقع في مباراة باتشوكا، لن يخرج عن محمد الشناوي، في حراسة المرمى، يحيى عطية الله، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، عمر كمال عبد الواحد، وفي خط الوسط: أكرم توفيق، مروان عطية، إمام عاشور، خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، وسام أبو علي، حسين الشحات.

وسيحتفظ كولر بكل من أفشة وكهربا وبيرسي تاو ورضا سليم، كأوراق رابحة على مقاعد البدلاء.