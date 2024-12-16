صحفي: مصر تقف مع استعادة دور سوريا الإقليمي

أكد الكاتب الصحفى أشرف أبو الهول مدير تحرير جريدة الأهرام، إدانة مصر التوسع الاستيطانى الإسرائيلى على الأراضى السورية، مشيرا إلى أن هذا هو الموقف المصرى الثابت وهى مع وحدة سوريا”.

أضاف أشرف أبو الهول خلال مداخلة لبرنامج "اليوم" المذاع على قناة DMC، أن الموقف المصري يتلخص في وجود حرية كاملة للشعب السورى، وحصوله على حقوقه".

وتابع الكاتب الصحفى أشرف أبو الهول مدير تحرير جريدة الأهرام، أن الدولة المصرية تقف مع استعادة دور سوريا الإقليمي وإبعاد القوى الأجنبية منها، والتصدى للاعتداءات الإسرائيلية على الأراضى السورية، ورفض ما تقوم به إسرائيل من استيطان وتدمير لمقدرات سوريا.