إيمرسي فاي يتوج بجائزة أفضل مدرب في أفريقيا 2024

توج إيمرسي فاي المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار، بجائزة أفضل مدرب في أفريقيا لعام 2024، وذلك خلال حفل توزيع جوائز «كاف» للأفضل في أفريقيا، والمقام حاليًا في المغرب.

جائزة أفضل مدرب في أفريقيا

وتقام مراسم توزيع حفل جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» للأفضل في أفريقيا 2024، مساء اليوم الإثنين، بمدينة مراكش بالمغرب.

وكان منتخب كوت ديفوار قد حصل على بطولة كأس الأمم الأفريقية على أرضه في مطلع عام 2024.

ومن المقرر أن يتم توزيح 15 جائزة خلال حفل اليوم عن الأفضل في أفريقيا 2024، وهم: أفضل لاعب ولاعبة، وأفضل مدرب للرجال وأفضل مدرب للنساء، وأفضل حارس مرمى، وحارسة مرمى، لاعب الأندية للعام، ولاعبة الأندية للعام، أفضل لاعب شاب، وأفضل لاعبة شابة، المنتخب الوطني للرجال، وكذلك النساء، نادي الرجال، ونادي النساء، وأخيرًا هدف العام.