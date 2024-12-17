مش هتشرب زيت.. طريقة عمل الطعمية المقرمشة

إذا كنتِ تحاولين تقديم الطعمية المقرمشة في المنزل دون الحاجة إلى شرب زيت أثناء القلي، يمكنك اتباع هذه النصائح والخطوات البسيطة:

المكونات:

2 كوب فول مدشوش (منقوع لمدة 6-8 ساعات ومصفّى جيدًا).

نصف كوب كزبرة خضراء.

نصف كوب بقدونس مفروم.

نصف كوب شبت مفروم.

بصلة صغيرة مفرومة.

4 فصوص ثوم.

ملعقة صغيرة كمون.

ملعقة صغيرة كزبرة جافة.

ملح وفلفل حسب الذوق.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر (لإعطاء الطعمية قرمشة إضافية).

سمسم للتزيين (اختياري).

زيت للقلي.



الطريقة:

1. طحن المكونات:

ضعي الفول المدشوش في الكبة وأضيفي الكزبرة، البقدونس، الشبت، البصل، الثوم، الكمون، الكزبرة الجافة، والملح.

افرمي المكونات جيدًا حتى تحصلي على عجينة ناعمة ومتجانسة.

2. إضافة البيكنج بودر:

قبل القلي مباشرة، أضيفي البيكنج بودر وقلّبي العجينة جيدًا.

3. تشكيل الطعمية:

شكّلي العجينة على هيئة أقراص متوسطة الحجم.

يمكن رش السمسم على الوجه حسب الرغبة.

4. التجهيز للقلي:

سخّني الزيت جيدًا في مقلاة عميقة، لكن لا تجعليه يغلي بشدة لتجنب امتصاص الطعمية للزيت.

5. القلي:

اقلي الطعمية على نار متوسطة حتى تحصل على لون ذهبي مقرمش.

لا تضعي الكثير من الأقراص في المقلاة دفعة واحدة لضمان القرمشة.

6. التصفية من الزيت:

بعد القلي، ضعي الطعمية على مناديل ورقية لامتصاص أي زيت زائد.



نصائح إضافية:

تأكدي من تصفية الفول جيدًا قبل طحنه لتجنب أي رطوبة زائدة.

استخدام زيت نظيف وغير مستخدم مسبقًا يعطي قرمشة أفضل.

تقديم الطعمية ساخنة مع الخبز البلدي، السلطة، والطحينة للحصول على طعم شهي.



هذه الطريقة تضمن لك طعمية مقرمشة ولذيذة دون أن تكون مشبعة بالزيت.