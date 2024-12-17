محمود حجازي يحتفل بعيد ميلاده الـ 35 بأداء العمرة

احتفل الفنان محمود حجازي بمناسبة عيد ميلاده الـ ٣٥، بأدائه مناسك العمرة برفقة زوجته.

وكتب على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام: “ اليوم أتممت ٣٥ عاما، والحم الذي أنعمني بأفضل النعم والرزق وأعطاني حب الناس والطموح والموهبة والمحاولة التي لا تنتهي، كل يوم في حياتي بيمر ليه معنى كبير جوايا وكلها دروس وتجارب من الله واكيد بيحضرك لحاجة أكبر وبيجهزك للي متعرفهوش والحمدلله دائماً وأبداً، السنين اللي فاتت شوفت فيها كل ألوان الناس والقليل اللي كمل في الحياة اوعى تتصدم ولا تحبط حب نفسك وأيامك وتجاربك وثق في ربنا، وأحلى حاجة حصلت السنة دي إني زرت بيت ربنا وشكرته إنه رزقني بابني يوسف ربنا يخليه ويحفظه ليا هو وأم يوسف وعيلتي الصغيرة”.

وكانت آخر أعمال الفنان محمود حجازي هو مشاركته فى مسلسل “سر إلهي” الذى شارك فى الماراثون الرمضاني الماضي وحقق نجاحًا كبيرًا.