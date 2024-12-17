انطلاق دورة «سلاسل الإمداد والمخزون وأساسيات فيروس نقص المناعة البشري» بحميات الغردقة

انطلقت اليوم، الثلاثاء، فعاليات دورة تدريبية حول "سلاسل الإمداد والمخزون وأساسيات فيروس نقص المناعة البشري" بقاعة مستشفى الحميات بمدينة الغردقة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الكفاءات الطبية والإدارية.

تدريب مكثف للفحص الطوعي والفنيين

وشهد اليوم أيضًا انطلاق الدورة الأخيرة ضمن سلسلة من الندوات حول المشروع الوطني للفحص الطوعي لفيروس نقص المناعة البشري.

تُقام هذه الدورة بالتزامن مع برنامج المخزون بساحة مدرسة التمريض، بهدف تطوير قدرات الأطقم الطبية والعاملين في القطاع الصحي.

تعزيز الكفاءات لمواجهة فيروس نقص المناعة

وتهدف الدورات إلى نشر التوعية وتوفير التدريب الكافي حول سلاسل الإمداد والجاهزية اللوجستية داخل المستشفيات، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أهمية الفحص الطوعي كركيزة أساسية في اكتشاف فيروس نقص المناعة والحد من انتشاره.

وأكد مسئولو الدورة أن الاستثمار في التعليم الطبي يُعد ضرورة حيوية لتحسين أداء الفرق الطبية وضمان كفاءة الخدمات المقدمة للمرضى.

الارتقاء بالمستوى الطبي والخدمات الصحية

تعكس هذه الجهود حرص القطاع الصحي على تحقيق التكامل بين الجوانب العملية والطبية والإدارية، ورفع مستوى الوعي المجتمعي حول الأساليب الصحيحة للتعامل مع الفيروس، بما يساهم في تعزيز نظام الصحة العامة ودعم الجهود الوطنية لمكافحة الأمراض.