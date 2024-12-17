وكيل الصحة بمطروح: تطوير مستشفى الحمام بتكلفة 800 مليون جنيه

أعلن الدكتور إسلام عساف وكيل وزارة الصحة بمطروح أن لجنة المقترحات والشكاوى بمجلس النواب، بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام والنائب رزق جالى ناقشت مقترح إنشاء مستشفى عام بمدينة الحمام.

وأضاف أنه تم الاتفاق برفع كفاءة لمستشفى الحمام المركزى، وضمها في إطار استعدادات المحافظة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في المرحلة الثانية بعد الانتهاء من متطلبات الجودة والاعتماد ( GAHAR) وعمل ( UPLIFT المطلوب واستكمال اعمال الحماية المدنية والتحول الرقمي، وتم تحديد عدد الأسرة المطلوب زيادتها بـ ٤٨ سريرا، إضافة إلى العدد الحالي بتكلفه تقديرية حوالي ٨٠٠ مليون جنيه طبقاً لما هو وارد بمقترح المشروع.

وأشار كذلك إلى أنه جار إنهاء إجراءات استلام المبنى الجديد الملحق بالمستشفى بعد مد شبكة الغازات باستكمال أعمال الدفاع المدني بالمبنى للأدوار العلوية وتم تحديد مدة زمنية قدرها ( ٦ ) اشهر من بدء تسليم الموقع للجهات المنفذة، كذلك جاري إنهاء أعمال التطوير الشامل لمبنى سكن الأطباء داخل المستشفى بتكلفة ٩.٥ مليون جنيه بخلاف البنود المستجدة، بالإضافة إلى أن المستشفى ملحق بها مدرسة تمريض سعتها (٤) فصول.

من ناحية أخرى وفى وقت سابق قام اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكريم الدفعة الثانية من الحاصلين على درجة الدكتوراه والماجستير من أبناء المحافظة، بحضور الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ والنائب صالح سلطان رئيس الهيئة البرلمانية بالمحافظة والمهندس حسين السنينى السكرتير المساعد ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية وأسر المكرمين وذلك بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة.

وفى بداية كلمته هنأ محافظ مطروح الحضور بمناسبة العيد القومى ال١٠٩ للمحافظة معرباً عن سعادته لتواجده مع حاملى درجة الدكتوراه والماجستير من الجامعات المصرية كخير مثال وواجهة مشرفة يحتذى بها بعد اجتهاد وجد للحصول على أعلى الدرجات العلمية فى المجالات المختلفة.

مؤكدا أهمية البحث العلمي ودوره في تحقيق التقدم والتطور الحضاري، واستخدامه في معالجة أى قضايا أو مشكلات تواجه المجتمع داعيا الجميع كلا فى مجاله، ليحملوا الراية واستكمال مسيرة البناء والتنمية المساهمة الفعالة في حل مشكلات المجتمع المحلى، وتحقيق متطلبات تنميته والارتقاء به.

وأشار المحافظ فى كلمته أن محافظة مطروح تحرص بالتعاون مع الوزارات والجامعات المعنية على الارتقاء وتطوير التعليم الجامعى بالمحافظة مع تقديم كافة الدعم للصروح العلمية الكبرى على أرض المحافظة ومنها جامعة مطروح، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة العلمين الدولية الأهلية، بالإضافة المعهد التكنولوجي العالي ( فرع مطروح ) وكذلك و لأول مرة إنشاء أول نواة لجامعة الأزهر بمطروح تبدأ بكلية الدراسات الإسلامية للبنات وتبدأ بثلاث شُعب هى اللغة العربية والشريعة وأصول الدين ،مع تخصيص مساحة 15 فداناً بشارع على حميدة بعلم الروم لإنشاء فرع لجامعة الأزهر.

يأتي ذلك استجابة للإقبال الكبير من أبناء وبنات مطروح على التعليم الأزهرى بجانب توفير مزيد من الكوادر بالتنسيق مع عدد من الجامعات الأهلية والخاصة بالحصول على منح دراسية في تخصصات نادرة تحتاج إليها جهود التنمية بمطروح كالطب والهندسة والصيدلة والأسنان لخدمة أهالي المحافظة، حيث بلغت عدد المنح الدراسية لأبناء مطروح خريجي الثانوية العامة بالجامعات خلال 4 سنوات 425 منحة ..منها 85 منحة دراسية جامعية هذا العام.