سمير صبري: كلمة وزير الاستثمار أمام مجلس النواب تحمل رسائل هامة

صرّح سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار في الحوار الوطني، بأن كلمة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، تحمل أهمية كبيرة لكل مواطن مصري معني بالأوضاع الاقتصادية الراهنة.

وأوضح صبري خلال مداخلة ببرنامج "Ten News" على قناة "Ten"، أن مصر تواجه تحديات اقتصادية في ظل صراعات عالمية متزايدة، ترتبط بعضها بالتجارة الدولية، مثل الضرائب، الرسوم الجمركية، وحركة رؤوس الأموال.

وأضاف: "نحن بحاجة إلى وعي كامل بما تم طرحه من رؤى واستراتيجيات خلال جلسة اليوم، حيث إن هذا الوعي يعكس إدراكنا للتحديات وأهمية التعامل معها بفعالية".

وأشار صبري إلى أن الحكومة تسير على نهج سياسة تجارية منفتحة، مدعومة باستراتيجية واضحة لتعزيز الاستثمار الأجنبي وزيادة الاستثمارات المحلية.

وقال: "ما خرجنا به في الحوار الوطني أكد على ضرورة وجود تعاون كبير بين كافة السلطات لتحقيق هذا الهدف".